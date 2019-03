Opel Zafira (2005-2012): veelzijdige gezinsauto

Aankoopadvies Opel Zafira (B, 2005 - 2012)

• De bouwkwaliteit van de Zafira is redelijk. Het is een gezinsauto waarbij het interieur zwaar belast kan worden. Veel items zoals hendels, schakelaars en armsteunen hebben absoluut niet het eeuwige leven.

• Bij de 1.9 CDTI zijn er nogal wat problemen bekend. De meeste zijn te herleiden aan het roetfilter. Deze kan verstoppen, waardoor de auto niet meer goed start of überhaupt niet wil starten.

• De turbo van de 1.9 CTDI kan voortijdig dienst weigeren.

• Daar houdt het niet op voor de 1.9 CTDI, want ook de oliepomp, de dynamo en het vliegwiel staan bekend als storingsgevoelig. Calculeer dat in bij de aanschaf van een Zafira 1.9 CTDI.

• Bij Zafira’s met een automatische transmissie is het zaak om goed te controleren of de bak wel soepel van verzet wisselt. Het kan namelijk voorkomen dat de automaten er eerder mee ophouden dan normaal. Dat komt door lekkage van koelvloeistof die in de bak terecht komt.

• Controleer of de centrale deurvergrendeling goed werkt op alle deuren. Met name op de achterdeur wil deze niet goed functioneren.

• Sowieso goed om de achterklep te controleren, het mechanisme ervan staat niet bekend als zeer sterk en foutloos.

• Controleer de waarschuwingslampjes op het instrumentarium. Ook is het raadzaam een van de bedieningshendels aan de stuurkolom te checken of alles naar behoren werkt.

• In sommige gevallen activeert de radio zichzelf. Dit trekt langzaam maar zeker de accu leeg. Zeker als een auto voor een langere tijd stil staat.

• De Zafira is een vrij stevige auto, de 1.6 benzine instapper is eigenlijk te licht voor de Zafira, evenals de instapdiesel.

• In het geval van de 1.8 benzine, luister er even goed naar of deze lekker loopt en geen ratelend geluid voortbrengt. Het kan namelijk zijn dat in de nokkenas-versteller het oliezeefje niet verwijderd is na de inrijperiode. Dit is relatief eenvoudig te verwijderen en dan lost het probleem zichzelf ook weer op.

Aanbod en prijzen

Op AutoTrack.nl staan op dit moment zo’n 450 exemplaren van de tweede generatie Opel Zafira. De goedkoopste Zafira’s beginnen bij zo’n 2.000 euro. Voor dat geld heb je een diesel met 3 ton op de klok. De duurste staan te koop voor zo’n 20 mille. Dat zijn hele luxe exemplaren met zeer weinig ervaring. Het overgrote gedeelte is voorzien van een benzinemotor.

Een enkel exemplaar rijdt op LPG, de rest is een diesel. Automaten komen niet heel erg veel voor. Er zijn ook enkele Zafira’s met een grijs-kenteken uitvoering, deze hebben geen stoelen achterin. Ook staan er enkele exemplaren in de ultra-rappe OPC-versie.

Profiel

De eerste generatie Opel Zafira was een schot in de roos. Renault lanceerde het Midi-MPV concept met de Scénic, maar Opel perfectioneerde het met de Zafira. Net als de Scénic stond de Zafira op het platform van een C-segment hatchback, in dit geval de Astra. De eerste generatie werd geleverd van 1999 tot 2004, een relatief korte periode. De Astra F werd destijds afgelost door de Astra G, dus was er ruimte voor een Zafira B.

De Zafira kwam in de zomer van 2005 op de markt. De auto was ietsjes groter dan zijn voorganger. De Zafira-rijder had keuze uit een range van benzinemotoren: een 1.6 (100 pk), 1.6 Twin Port, 1.8 (125 pk), 2.2 (147 pk) en een 2.0T Turbo met 200 pk. Voor de kilometervreters zijn er diverse varianten van de 1.9 CDTi met 100, 120 of 150 pk. Er zijn aanvankelijk drie luxe-niveaus: Essentia (instapper), Njoy en de luxe Cosmo. Een ‘Temptation’ actiemodel kwam was tussen 2007 en 2008 leverbaar.

De leukste uitvoering kwam echter aan het einde van 2005, namelijk de Zafira OPC. Deze had net als de Astra een heftige bodykit, grote velgen en dakspoiler. Je kon de Zafira bestellen in Arden Blue, de uniek blauwe OPC-kleur. Het was niet veel geschreeuw en weinig wol met de Opel Zafira OPC, de auto was ook daadwerkelijk sneller. Onder de kap huisde een 2.0 turbomotor met maar liefst 240 pk. Deze motor kon de Zafira OPC in 7,8 seconden naar de 100 km/u stuwen. De topsnelheid was 231 km/u.

In 2009 werd de gehele Zafira-range door Opel voorzien van een facelift. De koplampen, bumpers en achterlichten waren licht afwijkend. In technisch opzicht veranderde er niet heel erg veel. In tegenstelling tot de toen al heersende trend behield de Zafira de atmosferische benzinemotoren. Wel waren er drie extra schone varianten aan het gamma toegevoegd, een 1.6 ‘EcoFLEX’ op benzine, een 1.6 ‘EcoFLEX’ op CNG (gas) of een 1.6 EcoFlex met turbo. De 1.8 kon af-fabriek geleverd worden met een LPG-installatie. Tevens kwam er een nieuwe 1.7 CDTI dieselmotor met 110 of 125 pk. De Zafira (B) werd in Nederland in 2011 opgevolgd door de Zafira Tourer, maar bleef op sommige markten als ‘Zafira Life’ nog eventjes in de showrooms staan.