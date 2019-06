Opnieuw gefilmd: slapend achter het stuur met Tesla's Autopilot

Het jongste incident werd gefilmd door de Amerikaanse Instagram-gebruiker Shawn Miladinovich, wiens account is afgeschermd. Volgens nieuwszender ABC 7 Chicago reed Miladinovich over Californië’s Interstate 405 toen hij de vermoeide Tesla-rijder tegenkwam. Medeweggebruikers informeerden onmiddellijk de autoriteiten, maar zij vonden de luiaard niet voordat deze de afrit had genomen.



De Autopilot van Tesla zou moeten deactiveren als de bestuurder gedurende enige tijd het stuur niet aanraakt, of als de aandacht van de bestuurder verslapt. De Model 3 heeft een camera aan de bestuurderszijde om te controleren of de bestuurder niet in slaap valt. Het is duidelijk dat geen van beide systemen goed werkte, of mogelijk werd onderdrukt door ‘hacks’ die eigenaren van Tesla met elkaar delen om het systeem te misleiden. Een stuk fruit of een waterfles in het stuur stoppen zijn veel voorkomende trucs om het systeem te misleiden.



Ook in Nederland is al een Tesla-rijder gefilmd terwijl hij slapend achter het stuur zat. Tesla stelt dat Autopilot ‘geen zelfsturend systeem is, dat het van een Tesla geen autonoom voertuig maakt en dat het de bestuurder niet ontheft van zijn verantwoordelijkheid in het verkeer’.