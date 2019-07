Opzwepende Maserati Levante Trofeo wint het op karakter

Rij-impressieEssentiëlere rij-impressies dan deze zijn er ongetwijfeld. Want er zullen maar weinig mensen zijn voor wie een 580 pk sterke Maserati Levante Trofeo is weggelegd. En dat is jammer.

Onbedoelde hilariteit tijdens de perspresentatie van de Levante Trofeo. Een Maserati-woordvoerder somt de Europese prijzen van de nieuwe SUV op: in België kost de Levante Trofeo 138.900 euro, in Luxemburg 134.400 euro, in Frankrijk 158.000 euro en in Nederland … 241.900 euro! Wij schrikken er niet meer van, maar een buitenlandse journalist op een stoel achter ons wel. Hij verslikt zich in zijn water, proest een fijne mist uit en begint smalend te lachen. Om ons: de Nederlandse autokopers.

Misschien bedoelt de man het niet verkeerd. Misschien lacht hij simpelweg de eerste schok weg en voelt hij medelijden met ons. En geef hem daarin eens ongelijk. Door een model als de Levante Trofeo worden de prijsverschillen met de landen om ons heen wel héél duidelijk. De boosdoener is zijn 3,8 liter V8 met twee turbo’s, die door zijn overmatige uitstoot van CO2 in aanmerking komt voor een flinke BPM-straf.

Kostbare zwaargewichten

Maar ach, potentiële kopers malen daar ongetwijfeld niet om. Want met zijn vermogen van 580 pk begeeft de Levante Trofeo zich in een klasse waarin kostbare zwaargewichten als de BMW X5 M, Mercedes-AMG GLE 63 en Porsche Cayenne Turbo de dienst uitmaken. Volgens Maserati is het vooral die laatste waartegen hun nieuwste creatie moet opboksen. En dat betekent dat het merk de lat huizenhoog heeft gelegd.

Want nuchter beschouwd is het segment van de sportieve SUV maar eigenaardig. Een Cayenne Turbo is relatief hoog en weegt zo’n 2150 kilogram. Daar is in de basis niets sportiefs aan. Porsche heeft zich dus in allerlei technologische bochten moeten wringen om de ontzaglijke massa van de Cayenne Turbo hanteerbaar te houden en zoveel mogelijk te verbergen. Iets wat uitstekend is gelukt. De Porsche is de scherpst sturende SUV in zijn klasse.

Stuurt gretig in

Maar de Levante Trofeo zit hem op de hielen. We rijden hem in de heuvels boven de Italiaanse stad Modena, waar de ene haarspeldbocht nog scherper is dan de andere. De Maserati geeft geen krimp. Hij stuurt gretig in en wisselt snel van richting. Helemaal als de Corsa-rijmodus wordt ingeschakeld. Dan legt de adaptieve luchtvering de koets 35 millimeter dichter bij het asfalt en wordt het onderstel merkbaar stijver, waardoor de Levante Trofeo minder om zijn lengteas rolt.

De Maserati heeft vierwielaandrijving, maar stuurt normaal gesproken de meeste aandrijfkrachten naar de achterwielen. Bovendien beschikt hij over torque vectoring, een systeem dat in bochten de binnenste wielen afremt, waardoor de buitenste wielen de auto als het ware de hoek om drukken. Het draagt eraan bij dat de Levante Trofeo lichter aanvoelt dan hij eigenlijk is. Compacter ook, want dat hij 5 meter lang is en 2 meter breed, geloof je achter het stuur geen seconde.

Flair voor dramatiek

Zijn romige achtcilinder is altijd aanwezig; in de meest comfortabele rijstand als een zachte roffel op de achtergrond. Voor de volle Maserati-beleving moet je echter Sport of Corsa kiezen. Dan gaan de vlinderkleppen in de uitlaat open en kan de opera beginnen. Want ondanks de dempende werking van de twee turbo’s, klinkt de 3,8 liter V8 van de Levante Trofeo glorieus: diep, warm en met een flair voor dramatiek als de toerenteller hoger klimt.

Het Ferrari-blok is goed voor 580 pk en 730 Nm. Hij maakt licht werk van de 2170 kilogram wegende Levante Trofeo en slingert hem in 4,1 seconden naar 100 km/h. De bediening van de launch control-functie is simpel: Corsa-rijmodus aan, linkervoet op de rem, twee keer tikken tegen de schakelflipper, rechtervoet op het gas, wachten tot de V8 op toeren komt en gaan. Dan komt de neus omhoog, vult de cabine zich met lawaai en klauwt de Maserati zich moeiteloos naar hoogst illegale snelheden.

Weinig uiterlijk onderscheid

Met zijn soundtrack schreeuwt de Levante Trofeo zijn potentieel van de daken, maar met zijn uiterlijk beslist niet. Toegeven, de SUV ziet er agressief uit, met geknepen koplampen, brede ‘schouders’, een prominent drietandlogo en vier uitlaatpijpen. Maar zo zien alle Levantes eruit. Er is maar weinig dat de Trofeo onderscheidt van zijn zwakkere broeders. Hij staat op immense 22-inch lichtmetalen wielen, heeft twee koelopeningen in de motorkap en is aangekleed met koolstofvezel accenten.

Het interieur van de Maserati was in 2016 al niet premium en is dat nu nog steeds niet. Want in de cockpit contrasteert het prachtige leer met goedkope kunststoffen. Knoppen en schakelaars herkennen we uit andere Fiat Chrysler-producten. Het multimediasysteem werkt prima, maar komt uit een Jeep Cherokee. Iets wat je Maserati eigenlijk niet kunt aanrekenen. De kleine fabrikant heeft simpelweg niet het ontwikkelingsbudget van BMW, Mercedes-Benz of Porsche.

Spannend en opwindend

In een vergelijkende test zou een Levante Trofeo het niet winnen van een X5 M, GLE 63 of Cayenne Turbo. Toch zijn er uitstekende redenen om de Italiaanse buitenstaander te verkiezen boven de gevestigde orde. Om te beginnen met zijn uiterlijk. De ontegenzeggelijk fraaie Levante oogt niet zo klinisch als de Duitse concurrentie. Hij is spannend, opwindend, met een extreem hoge coolfactor dankzij dat legendarische embleem in de grille.

Net zo opzwepend is zijn aandrijflijn. De Levante Trofeo is een performance-SUV in de beste zin van het woord. Hij is perfect uitgebalanceerd: met een oppermachtige V8, een razendsnel schakelende automaat en een snaarstrak onderstel. Mag het iets minder zijn? Dan is er de softere, maar zeker niet minder karaktervolle Levante GTS met 530 pk. Maar aangezien die ook al 221.800 euro kost, zouden wij gewoon doorsparen voor de Levante Trofeo.

