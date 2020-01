Overheid inde 90 miljoen extra bpm ondanks elektrische auto

De stijging van de bpm is dit jaar extra opvallend, omdat in 2019 een recordaantal elektrische auto’s is verkocht. Die auto’s zijn vrijgesteld van bpm, maar toch steeg de totale bpm-opbrengst naar ruim 2,2 miljard euro. Dat is bijna 90,5 miljoen meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van VWE Automotive.



De RAI Vereniging wijt deze stijging aan de invoering van de nieuwe testcyclus (WLTP). Die meet de CO2-uitstoot van auto’s een stuk realistischer. Hierdoor neemt de aan de uitstoot gekoppelde bpm volgens de brancheorganisatie verder toe. Het ministerie van Financiën ontkent dat.



De totale bpm-inkomsten zijn volgens VWE Automotive in 2019 opgelopen tot 2,62 miljard euro. In 2018 werd 2,17 miljard euro aanschafbelasting geïnd. In 2017 vloeide 1,92 miljard euro bpm naar de schatkist. Vorig jaar is het gemiddelde bpm-bedrag per nieuw verkochte auto voor het eerst boven de 5000 euro uitgekomen.