Overstekende koala zorgt voor ravage op Australische snelweg

Voor vertrek naar een benzinestation, om de koala daar over te dragen aan de natuurbeschermers, wist hij vanuit de bergruimte naar het bestuurdersgedeelte van de auto te klauteren. Nadia: ,,Hij besloot naar me toe te komen en een tijdje op het stuur te gaan zitten, alsof hij wilde zeggen: ‘Kom dan, maken we een ritje’.’’



De dierenredster, die zelf nabij een eucalyptusbos in de zuidelijke stad Adelaide woont, wist uit ervaring dat koala’s kalmeren als je hun ogen afdekt. Ze had dierenbeschermers hetzelfde zien doen bij dieren die gewond waren geraakt bij gevechten met andere koala’s.



,,Ik woon in de heuvels en als je ze hun gang laat gaan en niet opjaagt, zijn ze heel rustig’’, weet ze. Hoewel ze het snelwegavontuur lachend kan navertellen, liep wel de lederen bekleding van haar auto wat schade op. Maar dat heeft ze er graag voor over. ,,Een gelukkig einde is die paar krassen wel waard.’’