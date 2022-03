Paniek neemt af: benzineprijs bij veel pompen weer met meerdere centen omlaag

De literprijs voor Euro95 (E10) zou 4 cent zakken bij de partijen. Een andere aanbieder houdt zijn prijzen evenwel constant. Ook is er nog een grote oliemaatschappij waarvan nog geen nieuwe prijzen binnen zijn. Bij diesel kunnen automobilisten op basis van de voorlopige cijfers rekenen op een prijsdaling tot wel 6 cent.

Volgens marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers lijkt de paniek bij de oliemaatschappijen weer wat af te nemen. Hij heeft de indruk dat ze nu het gevoel hebben dat er voorlopig geen zwaardere sancties tegen Rusland aankomen die de olieleveringen extra in het nauw kunnen brengen.

Opschroeven

Vrijdag gingen de prijzen ook al licht omlaag. De gemiddelde adviesprijs voor Euro95 bedraagt nu 2,478 euro per liter, terwijl donderdag nog meer dan 2,50 euro per liter moest worden betaald. Voor diesel gaat het momenteel om 2,365 euro per liter.

Van Selms waarschuwt dat de periode met hoge benzine- en dieselprijzen nog niet voorbij is. Er hoeft volgens hem ook maar iets te gebeuren en de oliemaatschappijen zouden hun tarieven weer op kunnen schroeven. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg.

Accijnzen op brandstof

Het kabinet maakte vandaag bekend de accijnzen op brandstof per 1 april omlaag te brengen. Daarmee besparen mensen zo’n 17 cent op een liter benzine, en 11 cent per liter op diesel. Daarmee hoopt het kabinet een deel van de klap op te vangen van de hoge prijzen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Door de hoge brandstofprijzen zijn ondertussen veel meer Nederlanders op zoek naar elektrische auto’s. Ook hybride auto’s zijn steeds populairder, merken autozoekmachines Gaspedaal.nl en Autotrack.nl. Die trend is al enkele maanden zichtbaar, maar met name deze maand versnelde die.

Ten opzichte van februari groeide het aantal zoekopdrachten naar elektrische auto’s bij Gaspedaal.nl met de helft. Bij Autotrack.nl was de toename met 37 procent minder groot. Inmiddels is bijna 10 procent van alle zoekopdrachten naar een volledig elektrische auto. Nog eens een op de vijf zoekopdrachten betreft hybride auto’s met zowel een accu als een verbrandingsmotor. Ook het aantal zoektochten naar door lpg aangedreven voertuigen groeit, al gaat het daar nog altijd maar om 3 procent.

Tegelijkertijd neemt het aandeel van benzineauto’s in de zoekopdrachten af. Iets meer dan de helft (52 procent) van de zoektochten is nog gericht op auto’s die op benzine rijden. Een jaar geleden was dat nog bijna 70 procent. Diesel werd de afgelopen maanden juist weer wat populairder, maar dat veranderde in maart. De afgelopen weken stijgt de dieselprijs juist harder dan die van benzine waardoor het prijsverschil is gehalveerd van ongeveer 30 cent naar 13 cent. Daardoor worden dieselauto’s weer minder interessant, want voor die auto’s geldt een hogere wegenbelasting.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.