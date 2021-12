Peperdure futuristische parkeergarage in Den Haag op slot door geldgebrek

De gerobotiseerde parkeerkelder moest ervoor zorgen dat automobilisten in Rustenburg-Oostbroek hun auto makkelijker kwijt konden. De 6,7 miljoen euro kostende garage werd in 2006 geopend. Hij was hard nodig omdat de aanleg van Randstadrail lijn 6 juist tachtig parkeerplaatsen had gekost.

Een woordvoerder van verkeerswethouder Robert van Asten laat weten dat het stadsbestuur zich zorgen maakt dat juist hier straks meer dan honderd auto's uit de stalling weg moeten. In Oostbroek-Zuid en -Noord zijn nu al meer auto's dan er parkeerplekken zijn en er lijken in de meest blikkerige straten dus nóg meer auto's bij te komen, omdat er de afgelopen jaren geen geld opzij is gezet voor onderhoud van de garage.

Onderhoud struikelblok

Het leek zo'n vooruitstrevend idee: je auto stallen zonder dat er een mens aan te pas komt. Met een lift naar beneden, waarna de auto door een machine wordt opgepakt en op zijn plek wordt gezet. En dat allemaal in een kelder die onder de trambaan en reguliere parkeerplaatsen ligt. In een evaluatie vijf jaar na de opening spreekt de gemeente van een 'unieke oplossing voor een parkeerprobleem'. De garage voldoet aan alle verwachtingen, luidt de conclusie.

Maar nu, vijftien jaar later, blijkt het onderhoud een onoverkomelijk struikelblok. Dat is met 4 tot 5 miljoen euro te duur en niet alle onderdelen zijn meer te krijgen. ,,Er is sprake van corrosie en softwareproblemen. De parkeermachine blijft daardoor soms hangen, of werkt helemaal niet", verklaart de gemeentewoordvoerder. De broodnodige reserveonderdelen blijken bovendien niet altijd beschikbaar te zijn.

Geen geld opzij gezet

Daarom ziet de gemeente zich genoodzaakt de 126 parkeerplekken tellende garage begin volgend jaar op slot te gooien. 'Als de garage niet grondig wordt gereviseerd kan de gemeente niet langer instaan voor de goede werking van de VAB (volautomatische autoberging red.)’, schrijft het stadsbestuur.

Ook moet er een nieuwe blusinstallatie worden aangelegd. Gecombineerd met een flinke onderhoudsbeurt, komen de kosten op een bedrag tussen de 4 en 5 miljoen euro uit. Dat geld heeft de gemeente simpelweg niet. De afgelopen jaren is hier ook geen geld voor opzij gezet. Dat werd tijdens de collegeonderhandelingen niet nodig gevonden.

