Peugeot 3008 (2008-2016): prijswinnende cross-over

Aankoopadvies Peugeot 3008 (2008 - 2016)

• Bij de HDI-motoren zijn er exemplaren met mogelijk een brandstoflek. In dat geval is er een overduidelijke diesellucht waarneembaar en is het verbruik een stuk hoger.

• De remmen kunnen het gewicht van de 3008 maar net aan. Zowel de schijven als klauwen gaan minder lang mee dan gemiddeld.

• Met name de voorbanden kunnen ook last hebben van overmatige slijtage.

• Over banden gesproken: de sensor voor de bandenspanning kan nog weleens dienst weigeren. Dit is relatief eenvoudig te verhelpen door opnieuw te kalibreren.

• Vroege exemplaren hadden last van niet goed werkende ruitenwissers. Hier is een terugroepactie voor geweest.

• Nog een bandenprobleem: sommige 3008’s hebben een volwaardig reservewiel, andere hebben een kit met compressor en spray om de banden te sealen. Dat laatste is alleen effectief bij kleine lekkages. Na gebruik moet de band vervangen worden.

• Lampjes en waarschuwingslichten functioneren niet altijd. Er zijn soms meldingen terwijl er niets aan de hand is. Loop dit zorgvuldig na.

• De elektronica is niet het allersterkste punt, hoewel Peugeot rond deze tijd zijn zaken veel beter voor elkaar had. Controleer daarom altijd of alles naar behoren werkt.

• Gerelateerd aan elektronica zijn de LED-koplampen.

• De distributieriem kun je beter voortijdig vervangen om ernstige schade te voorkomen.

Aanbod en prijzen

De meeste exemplaren van de eerste generatie 3008 zijn uitgerust met een benzinemotor; een 3008 met LPG-installatie is een uitzondering. Verder zijn er diesel-hybrides en reguliere diesels te koop. De meeste occasions hebben een handbak. Hoewel het een crossover is, is de 3008 nooit leverbaar geweest met ‘traditionele’ vierwielaandrijving. Dat wil zeggen: geen cardan naar de achteras voor integrale aandrijving. In plaats daarvan heeft de 3008 met vierwielaandrijving vooraan een dieselmotor en een elektromotor die de achterwielen aandrijft.

De goedkoopste Peugeot 3008 van deze generatie is te verkrijgen vanaf zo’n 7-8 mille. Daarbij gaat het om vroege exemplaren van de eerste serie, met een basis benzinemotor of diesel onder de kap. Ook met anderhalve ton op de kilometerteller kunnen de meeste 3008’s moeiteloos jaren rijplezier bieden. Qua uitrusting zijn bijna alle 3008’s behoorlijk compleet. Controleer goed of je dan niet nét dat ene model hebt in een minder complete uitvoering. De duurste Peugeots 3008 zitten net boven de 20 mille. Dan heb je een laat post-facelift model met erg weinig kilometers.

Profiel

De Peugeot 3008 beleefde zijn werelddebuut als conceptcar in 2008 en kwam in april 2009 bijna ongewijzigd in productie. De styling van de 3008 was destijds nogal onconventioneel. Het was geen stationwagon, MPV of SUV, eigenlijk meer een crossover van diverse crossovers. Met zijn geringe lengte, grote breedte en behoorlijke hoogte waren de proporties bijzonder te noemen. Dankzij die proporties was de 3008 fantastisch ruim, met name voorin zit je als een vorst met voldoende ruimte, zowel in de hoogte als de breedte.

De 3008 was leverbaar met twee benzinemotoren (1.6 VTi met 120 pk, 1.6 THP met 156 pk) en twee diesels (1.6 HDI met 110 pk en 2.0 HDI met 150 pk). Qua uitvoeringen was er keuze uit een SR (basis), ST (iets luxer) en GT (sportief). Daarnaast was er een speciaal introductiemodel (Première) en een Blue Lease Executive die speciaal op de zakelijke markt was afgestemd. De prijzen van de 3008’en zitten dichtbij elkaar, dus is het wijs de SR over te slaan. Zo heeft de SR geen automatische climate control, regensensor, lichtsensor en mistlampen. Ook de achterruiten moeten handmatig bediend worden.

In 2011 kwam de 3008 Hybrid4 op de markt. Deze had de bovengenoemde vierwielaandrijving dankzij een dieselmotor voor en een elektromotor achter. Deze combinatie is goed voor 200 pk en 500 Nm. Ondanks deze gezonde waarden lijken de prestaties iets tegen te vallen, zo accelereert de auto net binnen de 10 seconden naar de 100. Dat komt door het relatief hoge gewicht. Tijdens tussenacceleraties is de auto meer in zijn element.

In 20013 wordt die auto op technisch en esthetisch gebied strak getrokken met wat designfoefjes. De koplampen zijn scherper en kleiner en de grille is veel minder massief. Aan de proporties kan Peugeot vrij weinig doen. De lijnen stonden min of meer vast. Ondanks de lovende commentaren in de pers en van eigenaren, was het uiterlijk voor een groep potentiële klanten een brug te ver. Daarom heeft de nieuwe Peugeot 3008 in 2016 een veel conventioneler uiterlijk met een lange, vlakke motorkap en een slankere carrosserie.