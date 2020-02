Peugeot 3008 Hybrid4 eet van twee walletjes

RIJ-IMPRESSIEOmwille van strengere milieuregels komen er steeds meer plug-in hybride auto’s op de markt. Een opmerkelijke nieuwkomer is de Peugeot 3008 Hybrid4. Deze stekker-SUV heeft een zeer lage CO2-uitstoot, maar biedt wel een vermogen van 300 pk. De vraag is hoe dit eten van twee walletjes in de praktijk uitpakt.

De auto-industrie zit in een lastige spagaat, zeker in Europa. Autokopers vragen massaal om SUV’s, terwijl de politiek eist dat de CO2-uitstoot drastisch daalt, gemiddeld naar slechts 95 gram per kilometer. Er zijn nauwelijks auto’s met een traditionele aandrijflijn te vinden die dat halen. Dit betekent dat autofabrikanten snel op zoek moeten naar alternatieven. Hierbij is de volledig elektrische auto zeker niet zaligmakend. In elk geval niet zolang de infrastructuur en de consument er nog niet klaar voor zijn. En dan komen stekkerhybrides als deze Peugeot 3008 om de hoek kijken. De bewust rijdende automobilist kan hiermee een extreem laag verbruik realiseren, zonder dat hij bang hoeft te zijn om stroom- en hulpeloos stil te vallen. Als de 13,2 kWh-hybridebatterij leeg is, neemt de verbrandingsmotor de aandrijving moeiteloos over.

De chic ogende Peugeot is het Franse neefje van de Opel Grandland X Hybrid4. Technisch is het tweetal identiek. Dit betekent dat ook de Peugeot 3008 Hybrid4 een 1,6-liter benzinemotor combineert met twee elektromotoren. Volgens de strenge WLTP-verbruikscyclus kan de hybride Peugeot tot 59 kilometer op alleen de elektromotor rijden en heeft hij een CO2-uitstoot van 29 gram per kilometer. Dat is natuurlijk goed voor het merkgemiddelde…

Krachtigste Peugeot ooit

Een van die elektromotoren zit achterin en drijft desgewenst de achterwielen aan. Gezamenlijk brengen de benzinemotor en de twee elektromotoren zoals gezegd niet minder dan 300 pk op de been. Daarmee is het de krachtigste in serie gebouwde Peugeot ooit. Wie met een ferme druk op het gaspedaal de complete aandrijflijn aan het werk zet, sprint in slechts 5,9 seconden naar de 100 km/u. Als je de auto met de knop op de tunnelconsole vervolgens in de elektrische modus zet, haal je een topsnelheid van 135 km/u. Heb je lak aan de groene uitgangsprincipes van de Peugeot 3008 Hybrid4, dan selecteer je de Sport-stand. Daarmee wordt de aandrijflijn op maximale prestaties afgestemd en knalt de hybride SUV naar een maximum van 235 km/u. Toegegeven, dat zijn indrukwekkende prestaties, tegelijkertijd zijn ze nogal onzinnig voor een auto die nu juist bedoeld is om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Ook wordt de 3008 er wat onrustig van, want de achttraps automaat blijft nogal lang in de lagere versnellingen hangen. Bovendien lenen de hoge carrosserie, het comfortabele onderstel en de weinig gevoelige besturing zich niet echt voor sportieve escapades op een bochtige bergweg.

Thuis op snelweg en zandpad

Waar de Peugeot 3008 Hybrid4 zich wel uitstekend thuisvoelt, is de snelweg. Daar voelt hij stevig en stabiel aan en biedt hij een overvloed aan rijcomfort. Voor een zanderig landweggetje draait de vierwielaandrijver zijn hand evenmin om. En in zo’n zandpad mogen dan best serieuze hellingen zitten. Schakel de 4WD-modus in en de 3008 Hybrid4 gedraagt zich als een oude klimbok die op de top van de heuvel een groen blaadje ontwaart. Ook afdalen is kinderspel. Met de kloeke keuzehendel in neutraal en de afdaalhulp ingeschakeld, rijdt de 3008 Hybrid4 koel en beheerst weer naar de begane grond.

Leuk dat het kan, maar Nederlandse automobilisten zijn waarschijnlijk meer geïnteresseerd in de zuinige kant van de 3008. Die manifesteert zich het duidelijkst in stedelijke gebieden. Fluisterstil beweegt de 3008 zich van stoplicht naar stoplicht, waarbij je de batterijcapaciteit optimaal gebruikt door de keuzehendel in de B-stand te zetten. Laat je het gaspedaal los, dan wordt de bewegingsenergie teruggevoerd naar het accupakket.

Volledig scherm © Peugeot

Wanneer zijn hybride-batterijen volledig leeg gereden zijn, wenst de Peugeot 3008 Hybrid4 via de stekker te worden opgeladen. Plug je die in een conventioneel stopcontact, dan duurt het zeven uur voordat het accupakket weer vol zit. Wie wil dat dit in hoogstens twee uur gepiept is, dient een wallbox of laadpaal te laten aanleggen. Helaas zit dat niet bij de prijs inbegrepen: reken op 2000 tot 2500 euro bijkomende kosten. Als het gaat om openbare laadpunten, is de Peugeot 3008 Hybrid4 niet eenkennig; hij is geschikt voor vrijwel ieder type.

Kofferruimte ingeleverd

Hoe rustiger de rijstijl, hoe langer de inzittenden in elektrische stilte kunnen genieten van het lounge-achtige interieur van de 3008 Hybrid4, dat uitblinkt door een fraai ontwerp en mooie materialen. Het PlayStation-achtige ministuurtje en het hoog geplaatste instrumentarium zijn even wennen, maar de bediening van de klimaatregeling via het infotainmentscherm blíjft onhandig. Maar goed, wie moois wil hebben, moet minstens een béétje pijn lijden. In het geval van deze Peugeot geldt dat ook ten aanzien van de bagageruimte. Van de 520 liter in de benzine- en dieselversies wordt in de 3008 Hybrid4 125 liter opgeslokt door de hybride aandrijfcomponenten. Zodoende blijft er voor koffers en boodschappen nog 394 liter over, wat voor een auto als deze niet overdreven veel is. Ook de benzinetank is gekrompen; daar past nu nog 43 liter in, in plaats van de 53 liter bij de benzineversies.

Uitrusting en prijs

Peugeot levert de 3008 Hybrid4 standaard met de GT-uitrusting. Daarin ontbreekt het je aan weinig. Je zit op een combinatie van leer en alcantara, een navigatiesysteem wijst je de weg, volledige led-koplampen maken de duisternis draaglijker en een actieve cruisecontrol met stopfunctie, een rem-assistent en rijstrookassistentie zorgen voor de veiligheid. Maar goed, een prijskaartje van 55.190 euro is dan ook niet gering.

De auto is per direct te bestellen, maar wie 55 mille te gortig vindt, kan beter nog een paar maanden wachten op de voorwielaangedreven 3008 Hybrid Allure. Die is 10.000 euro goedkoper, maar biedt nog altijd 225 pk. Net als de GT staat de Allure op indrukwekkend 19-inch lichtmetaal, maar verder is er wel een beetje beknibbeld op uitstraling en uitrusting. Zo zijn het leer en alcantara van het meubilair vervangen door skai en een iets modaler stofje. Op veiligheidsgebied hoef je geen concessies te doen, maar zaken als een navigatiesysteem en parkeercamera’s ontbreken.

Volledig scherm © Peugeot

Volledig scherm © Peugeot

Volledig scherm © Peugeot

Volledig scherm © Peugeot

Volledig scherm © Peugeot

Volledig scherm © Peugeot