Peugeot 508 Hybrid gaat dieselschaamte te lijf

Peugeot verwacht veel van de volledig elektrische e-208. Volgens een woordvoerder van de fabriek bestelt maar liefst 30 procent van de 208-kopers de elektrische versie. Voor de SUV-liefhebbers biedt Peugeot de e-2008 als alternatief. Wie graag een nieuwe, zeer zuinige Peugeot wil, maar nog niet toe is aan een volledig elektrische auto, kan vanaf nu opteren voor de 3008 Hybrid en de 508 Hybrid, waarmee we in Spanje kennismaakten. Om te beginnen nemen we de 508 Hybrid SW onder de loep.

Die naam 508 Hybrid is trouwens een beetje verwarrend. Het gaat hier namelijk om een stekkerhybride. Doordat zo’n plug-in hybride een grotere batterij heeft dan een ‘gewone’ hybride auto – zoals de Toyota Corolla Hybrid – kun je er enkele tientallen kilometers achtereen uitstootvrij mee rijden. Het 11,8 kWh-accupakket onder de achterbank geeft de stationwagon-versie van de 508 Hybrid een actieradius van 52 kilometer (fabrieksopgave). De sedan heeft een elektrisch bereik van 54 kilometer.

In de elektrische modus bedraagt de maximumsnelheid 135 km/u, maar dan loopt de actieradiusmeter wel heel vlot terug. Als het accupakket leeg is, moet de 1,6-liter benzinemotor het in zijn eentje zien te rooien. Dat lukt hem dankzij een vermogen van 180 pk prima. Wie het onderste uit de kan wenst, kan beschikken over een systeemvermogen van 225 pk en een koppel van 360 newtonmeter. Daarmee sprint de 508 Hybrid SW in 8 seconden van 0 naar 100 en haalt hij een topsnelheid van 240 km/u.

Laadtijden

Zolang de woon-werkafstand niet te groot is en de bestuurder niet continu Max Verstappen-imitaties doet, hoeft de verbrandingsmotor nauwelijks in actie te komen. Het risico dat de vriendschap met de tankstationhouder ernstig bekoelt, is dan ook levensgroot aanwezig. Zeker als er zowel thuis als op het werk een oplaadmogelijkheid bestaat. Aan een huis-tuin-en-keukenstopcontact is een uitgeputte accu binnen 7 uur weer op adem, bij een wallbox duurt dat nog geen 2 uur, maar dan moet je wel een optionele lader bestellen.

Losgekoppeld van het stopcontact zet de volgeladen 508 Hybrid SW zich geruisloos in beweging. We horen zelfs geen elektromotor zoemen. Bandengeroffel en windgeruis zijn de enige geluidsbronnen. Tenzij je het fraai klinkende Focal-audiosysteem te hulp roept. Een blauwe led-lamp onder de voorruit laat de buitenwereld zien dat je uitstootvrij onderweg bent. Volgens Peugeot zou een dergelijke voorziening in de toekomst weleens verplicht kunnen worden, wij zien het vooral als een vrij nutteloze gadget.

De automatische transmissie heeft 8 versnellingen en schakelt met de auto in Hybrid-modus zeer vroeg op. Wie er een vlottere rijstijl op nahoudt, kan met een knop op de hoge middentunnel de Sport-stand activeren. Dan wordt het schakelgedrag afgestemd op optimale prestaties. Zet je de keuzehendel van de automaat bovendien in de B-stand, dan hoef je voor bochten minder hard te remmen. Bijkomend voordeel is dat op deze manier rem-energie wordt teruggewonnen, waardoor de hybridebatterij extra wordt bijgeladen. Op een weg met veel afdalingen zien we dat de accu er zo een aantal kilometers bij snoept.

Onder normale omstandigheden rijdt de 508 Hybrid SW niet duidelijk anders dan zijn benzine- of dieselbroers. Afgezien van af en toe een licht schokje wanneer de benzinemotor ‘bijschakelt’ en de afwezigheid van motorgeluid wanneer de auto puur elektrisch rijdt. Overigens kun je ervoor kiezen batterijcapaciteit te ‘bewaren’ voor een bepaald deel van je traject. Bijvoorbeeld als je een stuk stadsverkeer voor de boeg hebt, of als je de kinderen van school gaat halen.

Ook nuttig om te weten: bij gebruik met een geremde aanhanger mag de SW-uitvoering geremd maximaal 1340 kg trekken.

Accupakket onder achterbank

Gelukkig heeft Peugeot geen rare fratsen uitgehaald om de 508 Hybrid uiterlijk te onderscheiden van de overige motorvarianten. Dus geen dichte grille of afwijkende wielen, alleen een paar subtiele logo’s hier en daar. Dat betekent dat de 508 in veler ogen nog steeds een wonderschone auto is. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook vanbinnen. Het accupakket heeft Peugeot weggewerkt onder de achterbank, zodat Hybrid-rijders geen ruimte-offers hoeven te brengen. Dat is maar goed ook, want door Peugeots keuze voor sportieve, elegante lijnen is de 508 sowieso al niet de ruimste en meest praktische auto van zijn klasse. Bij het instappen moet je dus nog altijd oppassen dat je je hoofd niet stoot tegen de laag liggende voorruitstijl. Eenmaal binnen is het genieten van het mooie dashboardontwerp en de fraaie materialen, maar de ruimtebeleving is niet optimaal. De tunnelconsole is erg hoog en de zijruiten zijn juist aan de lage kant. Achterin kunnen volwassenen hun hoofd en benen minder goed kwijt dan in de Volkswagen Passat en de Skoda Superb – allebei ook leverbaar als plug-in hybride.

Leer en alcantara

Wie al lange tijd niet in een moderne Peugeot heeft gereden, zal vreemd opkijken van het kleine stuur en het hoog geplaatste instrumentarium, maar de meeste bestuurders wennen hier snel aan. Onhandig blijft het feit dat je de klimaatregeling niet met één simpele handeling op andere temperatuurgedachten kunt brengen. Hiervoor moet je eerst op een knop drukken en vervolgens dien je instellingen op het touchscreen te wijzigen. Tevens houdt Peugeot voor de bediening van de cruisecontrol nog steeds vast aan een wat ouderwetse, uit het zicht geplaatste ‘satelliet’ aan de stuurkolom. Daartegenover staan fijne stoelen, die in de Première-uitvoering zijn bekleed met een combinatie van chic gestikt leer en alcantara. Ondersteund door het comfortabele onderstel houd je het hier wel even vol.

Prijzen

De Peugeot 508 Hybrid is per direct te bestellen en de eerste auto’s worden al deze maand afgeleverd. Voor de sedan moet je minimaal €47.580 reserveren, wat voor de dieseltwijfelaars toch wel slikken is. De 508 1.5 BlueHDI is bijna 10 mille goedkoper (€38.170). Maar goed, dan heb je wel minder vermogen en luxe, daarnaast moet je op feesten en partijen telkens weer uitleggen waarom je nog altijd in een diesel rijdt. Als je erg op de centen moet letten, zouden wij de kosten per kilometer nog eens goed uitrekenen, ook al trekt de Hybrid hierbij volgens Peugeot aan het langste eind. Voorwaarde is dan wel dat je dan minimaal 50 procent van de tijd volledig elektrisch rijdt. Vergeleken met de even krachtige benzineversie, de 1.6 PureTech 225, heeft de Hybrid een prijsvoordeel van €3400. Ter introductie levert Peugeot de 508 Hybrid SW in de complete Première-uitvoering, inclusief een 7,4 kW onboard-lader, een panoramadak en een elektrisch te openen achterklep. Al die lekkernijen drijven de prijs op tot €56.680.

