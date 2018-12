Peugeot 508 SW: aansprekende nieuwkomer

Zestig procent van alle in Europa verkochte middenklassers à la Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Mazda 6 en Peugeot 508 is een stationwagon. Maar dat de stationwagon voor de in het zogenaamde D-segment opererende automerken van levensbelang is, geldt allang niet meer. Als gevolg van het enorme succes van SUV’s, MPV’s en crossovers is het marktaandeel van de zakensedan al jaren tanende. Uiteraard speelt de internationale en lokale wetgeving, zoals het stoppen van het bijtellingsprofijt op auto’s met een theoretisch gunstige CO2-uitstoot, daarbij ook een belangrijke rol. De middenklasser is ‘uit’. Maar dat wil niet zeggen dat de automerken er geen brood meer in zien.

Aansprekend

Kijk naar Peugeot. Het lijkt alsof het Franse merk zijn ontwerpers carte blanche heeft gegeven om van zijn de nieuwe 508 een extra aansprekende auto te maken. Enkele maanden geleden reden we al met de vierdeurs Berline, die de bestuurder tracht in te pakken met zijn karakteristieke design. Een opvallende neus met led-dagrijverlichting als de slagtanden van een walrus, een lage en vloeiend aflopende daklijn, donkere achterlichten die een lichtshow geven wanneer je de auto van afstand van het slot klikt.

Maar waar we bij die eerste kennismaking vooral van gecharmeerd raakten, was het futuristische interieur met de geslaagde digitale iCockpit. Niet alleen erg mooi om naar te kijken, maar inmiddels ook dusdanig ver doorontwikkeld dat het instrumentarium en het kleine stuurtje elkaar niet meer in de weg staan. En dat is gunstig voor zowel het welbehagen aan boord als voor het rijplezier dat de 508 te bieden heeft. Voor de nieuwe SW-versie van Peugeots middenklasser zijn de ontwerpers niet van deze lijn afgestapt.

Vergeleken met zijn voorganger is ook de nieuwe stationwagon een stuk lager geworden, 6 centimeter om precies te zijn. Recht van achteren bekeken, wekt de auto door de breed uitgeklopte achterschermen de indruk meer een designstatement te zijn dan een auto waarbij de praktische bruikbaarheid op nummer één heeft gestaan – net zoals bij de Mercedes CLS Shooting Brake. Maar volgens zijn makers worden de praktische eigenschappen van de nieuwe 508 SW beslist niet belemmerd door het uiterlijke vertoon. In al zijn pracht en praal heeft de auto een bagageruimte van 530 liter. Dat is weliswaar een verlies van 30 liter ten opzichte van de vorige 508 SW, maar als je de achterbank neerklapt, past er juist 182 liter méér achterin: 1780 liter in totaal.

Bochtjes

De 508 Berline is een comfortabele reisauto die garant staat voor veel rijplezier en hoge bochtsnelheden beslist niet schuwt. En ook in de 508 SW word je al snel verleid er een wat gedrevener rijstijl op na te houden. Door de hoge positie van het instrumentenpaneel zit je gevoelsmatig heel laag in de auto en met het fijn in de hand liggende stuurtje is het soepel ‘bochtjes pakken’. Niet dat de stuurinrichting nu zoveel scherper of directer werkt dan bij de concurrerende modellen, maar door de kleinere diameter maak je toch een iets kleinere slag met het stuur om de auto van koers te laten veranderen. En ben je op een klaverblad sneller geneigd om het gas nét wat dieper ingetrapt te houden dan anders.

Dat komt natuurlijk ook op het conto van het onderstel. Daarvan werd de afstemming alleen in de finesses aangepast om het hogere gewicht en het hogere laadvermogen ten opzichte van de 508 Berline op te vangen. Ook in de 508 SW ontbreekt het je beslist niet aan veercomfort, en worden de bewegingen van de carrosserie keurig opgevangen en verwerkt. Voor alledag een geslaagde mix van souplesse, scherpte en vertrouwen.

Veelrijders

Op motorisch gebied maakt Peugeot vooralsnog geen onderscheid tussen de 508 Berline en 508 SW. De 1,6-liter PureTech-turbomotor is er met 180 en met 225 pk, voor de dieselende veelrijder is er keuze uit een 1,5-liter BlueHDi-motor met 130 pk en een tweeliter BlueHDi met 180 pk. Daaraan wordt in de tweede helft van 2019 nog een plug-in hybride toegevoegd. Alleen de minst krachtige diesel wordt standaard geleverd met een handgeschakelde zesbak. De andere motorvarianten krijgen van huis uit een automatische transmissie met acht versnellingen mee. Een goeie bak, die alert op de bewegingen van het gaspedaal reageert en zijn werk zonder hinderlijke schokken of twijfelachtige wisselkeuzes verricht.

Met de Drive Mode-knop voor de transmissiehendel kan de bestuurder van rijprogramma wisselen. Hiermee worden de reacties van de motor en de versnellingsbak, alsmede de mate van stuurbekrachtiging en (indien aanwezig) de stevigheid van de adaptieve schokdempers aangepast. Kies je voor het Eco-programma, dan wordt bovendien een ‘freewheel’-functie geactiveerd. Daarbij wordt het toerental van de motor naar stationair teruggebracht zodra de bestuurder zijn rechtervoet van het gaspedaal heeft gehaald – bijvoorbeeld bij uitrollen in druk snelwegverkeer. Dit bespaart brandstof en heeft een gunstige uitwerking op de uitstoot van schadelijke stoffen.

Op het gebied van connectiviteit en veiligheid is de nieuwe Peugeot 508 geheel up-to-date. De meeste functies worden bediend via het centrale aanraakscherm en zijn onderverdeeld in een zevental ‘hoofdstukken’. Met de mooie liggende pianotoetsen vlak voor het beeldscherm kies je het gewenste menu.

Voor een bescheiden meerprijs van 750 euro bestel je de 508 SW (met automaat) met een adaptieve cruisecontrol met ‘lane positioning assist’, die op voortreffelijke wijze de afstand tot de voorligger vasthoudt. Ook de afstand tot de belijning van de rijstroken wordt afgemeten en zo nodig met een nauwelijks waarneembare stuurcorrectie aanpast. Zelfs wanneer je vanaf snelwegsnelheid een file in rijdt, reageert het systeem vloeiend en veilig. Een systeem dat die 750 euro volledig waard is.

Basis

Over prijzen gesproken: ten opzichte van de vierdeurs Berline vergt de aanschaf van een 508 SW een extra investering van 1600 euro, bovenop de basisprijs van €43.940. Om de introductie van de nieuwe middenklasse-stationwagon luister bij te zetten, heeft Peugeot ook de superdeluxe First Edition in het leven geroepen. Die wordt – voorzien van de krachtigste benzine- of dieselmotor – geleverd met nachtzichtassistent, een uitgebreid parkeerhulpsysteem, handsfree achterklepbediening, een (hoofdruimte opslokkend) panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, bekleding van nappaleer en een prachtige vloer van zebrano-hout in de kofferruimte. Voor de 508 SW PureTech 225 First Edition ligt de prijs op € 61.790, die BlueHDi 180 is 780 euro duurder.

Praktisch

Onder de streep is de nieuwe Peugeot 508 SW beslist een welkome nieuwkomer, met een dusdanig afwijkend ontwerp en toch voldoende praktische bruikbaarheid om de Peugeot-klant – die niet de ruimte van de 5008 nodig heeft – meteen in een SUV te dwingen. De karakteristieke 508 SW biedt de praktisch ingestelde klant een aantrekkelijke extra keuzemogelijkheid. In deze nieuwe rolverdeling laat de auto laat zien dat de middenklasse-stationwagon nog geen gepasseerd station is.

