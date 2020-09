Pick-up met adelaar, neo-nazisymbool en Duitse oorlogskreet zorgt voor ophef in België

Beschuldi­gin­gen aan adres van Te­sla-concurrent: beurskoers keldert, topman weg

27 september Het veelbelovende Amerikaanse bedrijf Nikola staat in een kwaad daglicht na beschuldigingen van fraude. Van de veelbelovende berichten over de mogelijkheden van zijn elektrische trucks blijkt weinig waar. Inmiddels is oprichter en topman Trevor Milton teruggetreden als voorzitter.