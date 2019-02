Piepklein autootje voor in de stad: Seat Minimo

Volgens Seat-topman Luca de Meo is de mobiliteit aan het veranderen. ,,Met als gevolg dat ook onze rol van fabrikant en mobiliteitsleverancier verandert. Wij moeten in staat zijn nieuwe mobiliteitsplatformen aan te bieden die een sleutelrol zullen spelen in de steden van de toekomst. We maken een transitie van autobouwer naar mobiliteitsaanbieder.”

‘Geen SUV’s of sedans meer’

Seat denkt dat veel steden in de toekomst auto’s van particulieren zullen weigeren. ,,We zullen in die steden geen SUV’s, sedans of hatchbacks meer zien, maar wel zeer kleine auto’s, tweewielers en drones die elektrisch of met waterstof aangedreven zullen worden.”