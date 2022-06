Pinksterdrukte op de weg: houd rekening met files

Verbaasde jonge ‘wegpiraat’ krijgt politie achter zich aan: ‘Hij begreep er helemaal niets van’

Een achtervolging op een wegpiraat die 200 km/h rijdt over de provinciale weg? Iemand die fout geparkeerd staat in de bebouwde kom? Wijkagent Hicham maakt het in Boxtel vast wel eens mee. Maar een ‘jong guppie’ in een elektrische mini-BMW X5 heeft hij vast zelden op de hielen gezeten.

26 mei