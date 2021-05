Plan: rekeningrijden en betalen per gram CO2

De kern is dat er veel meer goedkope – tot 40.000 euro – elektrische auto’s moeten worden verkocht waardoor er op den duur een betaalbare tweedehandsmarkt ontstaat. Na 2030, denken de plannenmakers, kan een belastingsysteem worden ingevoerd waarbij de automobilist per gereden kilometer belasting betaalt. Die wetgeving is ingewikkeld en de invoering tijdrovend. Er is bovendien nog niet nagedacht over de techniek om de kilometers te registreren.