Plankgas in Duitsland aan banden? ‘Koehandel’ in politiek rond omstreden snelheidslimiet

Komt er nog in 2022 een einde aan plankgas op de Duitse snelwegen? Oppositiepartij CDU verleent alleen haar steun als de kerncentrales in Duitsland een halfjaar langer openblijven. De coalitie reageert niet happig op de politieke ‘koehandel’.

Het is een terugkerend thema dat jaarlijks weer tot veel ophef leidt in Duitsland: moeten automobilisten zich aan een maximale snelheid op de Autobahn houden of niet? Ieder voorstel tot verlaging stuit op zoveel weerstand van Duitse autobezitters, lobbyclubs en de politiek dat het een stille dood sterft. Veel Duitsers zien het ongelimiteerd scheuren op Autobahn nu eenmaal als een grondrecht. Daar morrel je niet aan.

Toch is het debat deze week opnieuw aangewakkerd, dit keer door een gewaagd voorstel, uit nota bene rechts-conservatieve hoek. Voor Jens Spahn, partijprominent van de Duitse christendemocraten en de vorige minister van volksgezondheid, is een snelheidslimiet niet langer taboe. Op één belangrijke voorwaarde: de kerncentrales in Duitsland moeten langer openblijven om de naderende energiecrisis het hoofd te bieden.

Spahn deed een voorzetje in de ochtendtalkshow Morgenmagazin op tv-zender ARD. Als de Groenen bereid zijn de kerncentrales na dit jaar zes maanden langer open te houden, dan vindt de CDU-politicus ‘dat er over een snelheidslimiet [van 130 kilometer per uur] te praten valt’.

Ongelukkig moment

Duitsland haalde in 2021 in totaal 69.130 miljard kilowattuur stroom uit zes kerncentrales, bijna 12 procent van de totale energievoorziening in het land. Dit jaar is het aantal centrales dat in gebruik is gehalveerd en wordt er uiterlijk 31 december afscheid genomen van de nog actieve kernreactoren.

De kernuitstap, een besluit genomen in 2011 door toenmalig bondskanselier Angela Merkel, komt op een uiterst ongelukkig moment. Nu de Russen de gaskraan naar Duitsland voorlopig, maar waarschijnlijk definitief hebben dichtgedraaid, zijn de Duitsers aangewezen op andere energiebronnen. Het besluit over kernenergie moet daarom worden teruggedraaid, bepleiten vooral de christendemocraten nu.

De fractievoorzitter van de Duitse liberalen, Christian Dürr, reageert echter onverbiddelijk op de politieke ‘koehandel’. ,,We moeten alles doen om het dreigende gastekort in de kiem te smoren. De verlenging van de kerncentrales kan een noemenswaardige bijdrage leveren, maar een snelheidslimiet niet’’, aldus Dürr tegen persbureau dpa.

Daarmee houdt de FDP zijn verkiezingsbelofte en steunt het de coalitie met SPD en de Groenen. De laatste partij is vooral tegen het openhouden van de kerncentrales, uit angst voor mogelijke kernongelukken zoals in Fukushima. Sinds het begin van de coalitie spraken de Duitse sociaaldemocraten van de SPD, die met Olaf Scholz de bondskanselier hebben geleverd, zich al uit tegen zowel kernenergie als een snelheidslimiet.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: