Plotseling moeten Amir en zijn buren voor honderden euro’s aan parkeerboetes betalen: ‘Dit is bizar’

Rijles kan steeds vaker elektrisch, hier les je zelfs in een Ford Mustang: ‘Automaat is de toekomst’

Rijscholen zijn ervan overtuigd: elektrisch rijden is dé toekomst. Dat geldt ook voor het rijden in een automaat. Rijscholen spelen daar steeds meer op in. Verkeersschool Waardenburg in Dordrecht spant de kroon. Je lest daar niet in een Ford Ka of Polo, maar in een elektrische Ford Mustang.