‘Plug-in hybrides vervuilen veel meer dan autofabrikanten beweren’

De Europese federatie van milieuverenigingen vindt dat overheden een einde moeten maken aan het subsidiëren van de aankoop en de royale belastingvrijstellingen voor deze modellen, die volgens T&E een nieuw emissieschandaal aanwakkeren. Bij praktijktesten in reële omstandigheden was de CO 2 -uitstoot van drie van de populairste modellen in 2020 hoger dan werd gerapporteerd.

Tijdens tests onder optimale omstandigheden en met een volledig opgeladen batterij, stootten de BMW X5, Volvo XC60 en Mitsubishi Outlander tussen 28 en 89 procent meer CO 2 uit dan was aangekondigd, aldus T&E. Met een lege accu stoten deze auto's drie tot acht keer meer CO 2 uit dan de officiële waarden.

Maximaal 23 kilometer

Bij het rijden in de oplaadmodus van de batterij, wat vaker zou kunnen worden omdat bestuurders het gebruiken voor ze overschakelen naar elektrische modus in emissiearme zones, waren de cijfers drie tot twaalf keer hoger, benadrukt T&E. Volgens de organisatie kunnen de drie plug-in hybrides, zodra de accu leeg is, slechts 11 tot 23 kilometer elektrisch rijden voordat ze hun officiële CO 2 -uitstoot per kilometer overschrijden.

,,Compleet het tegenovergestelde van de bedrieglijke retoriek van autofabrikanten dus, die beweren dat de PHV's die momenteel op de markt zijn, geschikt zijn voor lange ritten, aldus de federatie van milieuverenigingen. In werkelijkheid moeten ze veel vaker worden opgeladen dan batterij-elektrische auto's die circa 300 kilometer kunnen rijden met één enkele oplaadbeurt.”

