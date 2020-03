Politie controleert minder op de weg vanwege corona, alcoholcontroles opgeschort

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur overdag op snelwegen viel maandag toevalligerwijs samen met het ingaan van de strenge coronamaatregelen, die het kabinet vorige week vrijdag en zondag bekendmaakte. Het gevolg: veel minder verkeer op de weg.

,,Doordat mensen thuiswerken zijn de wegen stukken leger, mensen lijken zich bovendien over het algemeen prima aan de verlaagde snelheid van 100 km/uur te houden", zegt Wendy Gehrmann, woordvoerder van de Nationale Politie. Wellicht komt dat ook doordat er geen files zijn. Ondanks een lagere toegestane snelheid zijn mensen toch eerder thuis.

Het rustige verkeersbeeld betekent dat de politie minder capaciteit nodig heeft om snelheid en verkeersgedrag te handhaven. ,,We halen daarom een deel van de onopvallende auto’s waarmee we op snelheids- en andere verkeersovertredingen controleren van de weg. De agenten kunnen we beter elders inzetten, bijvoorbeeld voor spoedmeldingen.”

De politie zal automobilisten verder niet meer zo snel aan de kant zetten in verband met mogelijke besmetting met corona. En ook grootschalige alcoholcontroles zijn om die reden opgeschort. Nu kroegen en horeca dicht zijn, zitten er sowieso veel minder mensen met alcohol of drugs achter het stuur, verwacht de politie.



Als een wegpiraat echter een gevaar vormt, wordt hij of zij nog steeds aan de kant gezet, waarschuwt Gehrmann. ,,Mobiele busjes met radarcontroles op gevaarlijke plekken blijven gewoon op de weg.” Ook zijn er uiteraard overal flitscamera’s. ,,We krijgen er via sociale media vragen over”, zegt Gehrmann. ,,Zoals: waarom doen jullie dit, we hebben het al zwaar genoeg.”



Harde cijfers over het aantal snelheidsovertredingen heeft de politie nog niet. ,,Daarvoor is het nog te vroeg. Maar we verwachten dat het er een stuk minder zijn dan normaal.” De politie beklemtoont weer snel op te schalen mocht het drukker op de weg worden.

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is het logisch dat Nederlanders zich aan de lagere maximumsnelheid houden en zich ineens als de spreekwoordelijke ‘heer in het verkeer’ gedragen. ,,Er is minder haast, mensen werken allemaal thuis en hebben geen afspraken of vergaderingen waarvoor ze op tijd moeten komen. Als gevolg zijn er veel minder driftkikkers op de weg die links en recht inhalend, de maximum snelheid aan hun laars lappen.”



Een andere reden voor het rustige rijden is volgens Tertoolen de saamhorigheid die het coronavirus oproept. ,,Dat resulteert in meer normconform-gedrag. We worden allemaal geconfronteerd met die ene onzichtbare vijand: corona. We moeten het gezamenlijk doen, dus zul je je een stuk minder snel als aso in het verkeer gaan gedragen. De drempel om dat te doen ligt dan een stuk hoger.’’



De verkeerspsycholoog vermoedt overigens dat als de coronamaatregelen weer over zijn Nederlanders weer snel in hun oude gedrag terugvallen. ,,Dat zie je altijd bij life changing gebeurtenissen. Is alles weer normaal of ontstaat er een nieuwe stabiele situatie dan keert het oude gedrag weer pijlsnel terug. Dan is het weer: hé zak, ga toch opzij, ik heb een afspraak, rijd niet zo sloom!”

België wil ook minder controles Ook in België klinkt de roep om minder controles. Afgelopen week deed procureur van de koning Filiep Jodts in Het Laatste Nieuws de oproep om minder op snelheid te controleren. ,,Ik wil de politie in tijden van corona ontlasten, want ook daar zijn al veel zieken. Dit is een crisis”, aldus Jodts. ,,Vanwege de coronacrisis zijn politieagenten elders harder nodig. Hij beklemtoont dat België geen ‘walhalla voor snelheidsduivels‘ wordt nu flitspalen nog gewoon aanstaan. ,,De politie beslist zelf of en welke flitscamera’s worden uitgeschakeld. De burger weet dus niet welke palen wel werken. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid”, aldus de procureur.

Toch is er één heilzaam effect voor het verkeer dat wellicht blijvend is, stelt Tertoolen. ,,Bij veel bedrijven en organisaties werd er nog niet of weinig thuisgewerkt. Nu maken grote groepen werknemers en werkgevers er kennis mee.” Hij hoopt dat bedrijven doorpakken. ,,Dat zou namelijk kunnen zorgen voor minder files of een minder sterke groei van de files.” Met name werkgevers moeten de regie pakken. ,,Want als je dit aan werknemers overlaat, stappen die gewoon weer in hun autootje en sluiten ze 's ochtends aan in de file.”

