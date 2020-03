Politie houdt Nederlandse auto's tegen bij grens: 'Niet meer in België tanken’

De combinatie van een coronacrisis met een oliecrisis drukt de prijs van benzine behoorlijk. Dat is te merken in Nederland, maar net over de grens in België is het resultaat overduidelijk. Volgens brandstofprijzen.info is de dagkoers in Nederland rond de 1,66 euro per liter benzine, terwijl in België een liter voor 1,21 euro verkocht wordt. En dus tanken veel Brabanders net over de grens om wat geld te besparen.

Dat was in ieder geval tot vandaag het geval, want de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Didier Detollenaere, heeft opdracht gegeven om langs de grenzen met Nederland controles uit te voeren en Nederlanders erop te wijzen dat ze niet meer naar België mogen om alleen maar goedkoper te tanken. Het is niet duidelijk of de 4000 euro boete waar eerder vandaag over gesproken werd, ook echt opgelegd gaat worden bij of na deze controles.

In België geldt een reisverbod. Alleen noodzakelijke verplaatsingen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, de hond uit te laten, van en naar het werk te gaan en om te tanken, zijn toegestaan.

Richtlijnen

Eerder vandaag was nog veel onduidelijkheid over of mensen nu wel of niet gewoon in België konden gaan tanken. In de politiezone Kempen Noord-Oost, over de grens bij Reusel, konden Nederlanders gewoon komen tanken. Daarbij riskeerden ze geen boete. ,,Nederlanders hebben zich wel te houden aan de richtlijnen die in België gelden”, zei Tom Nooten van de politiezone eerder op de dag.

,,Zo geldt in België een samenscholingsverbod, je mag dus maar met maximaal twee mensen in de auto zitten", geeft Nooten aan. ,,Overtreed je die regels dan riskeer je een boete van 4000 euro. Maar essentiële winkels zijn gewoon open: supermarkten en tankstations. Daar mogen Nederlanders ook gewoon heen. En Belgen mogen ook nog steeds in Nederland naar de winkels.”

‘Dit kan echt niet’

De huidige regels lijken meer in lijn te zijn met wat woordvoerder Patrick de Smedt, namens de politie van de grensgemeentes Essen, Kaltmhout en Wuustwezel, aan deze krant liet weten. ,,Dit is niet iets om mee te lachen", stelt hij. ,,We hebben te maken met een internationaal probleem. Daarom nemen wij het zeer ernstig. Daarbij hebben we het over social distancing om het overdragen van corona te voorkomen. Dan moeten mensen niet onnodig de grens overgaan om te tanken.”

,,Tanken is essentieel. Mensen moeten zich kunnen verplaatsen. Maar mensen komen alleen tanken in België vanwege de prijs en dat terwijl we te maken hebben met een situatie die letterlijk gaat om leven en dood. We zijn deze week al bezig geweest met sensibiliseren. Mensen laten weten dat dit echt niet kan, maar daarmee is de toestroom niet verminderd. Dus denk ik dat het moment gekomen is waarop we moeten bekeuren.”

Of dit bekeuren nu doorgaat, is niet duidelijk. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws worden Nederlanders teruggestuurd als zij aangeven alleen te komen om te tanken.