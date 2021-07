Politie in shock: motoragent Arno doodgereden, vrachtwagenchauffeur (45) aangehouden

De politie laat weten dat de impact van het overlijden van de agent, die Arno heet, op de collega's enorm is. ,,Vandaag is een gitzwarte dag. Een dag waarop wij een collega hebben verloren. En niet zomaar een collega, maar ook een vriend, een maatje, een diender in hart en nieren die bij ons allemaal geliefd was. Arno, maatje, we zullen je missen. Rust in vrede Brother in Blue!’’, twittert Verkeerspolitie Eenheid Rotterdam.



Karin Krukkert, plaatsvervangend politiechef van de eenheid Rotterdam, uit eveneens haar gevoel. ,,Ik ben geschokt en verdrietig vanwege het overlijden van onze collega van team verkeer vanochtend tijdens de uitoefening van zijn dienst. Mijn gedachten gaan uit naar zijn dierbaren en collega’s’’, schrijft zij op Twitter.