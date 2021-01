Politie met splinternieuwe terreinwagen direct muurvast in de modder

VIDEO / LEZERSTEST Lezers Marleen en René reden 6 maanden (en voor het eerst) elektrisch: ‘Retourtje Plopsaland werd uitdaging’

21 januari Zes maanden lang reden ze - voor het eerst in hun leven - in een elektrische Hyundai, als gasttesters van onze autoredactie. Na een ongekend uitgebreide praktijktest vellen ze nu hun eindoordeel: lezers Marleen van Luik over ‘haar’ Ioniq Electric en René Groeneveld over ‘zijn’ elektrische Kona.