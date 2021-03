Pool rijdt met lekke band 30 km/h over de A15 en laat spoor in het wegdek achter

Een Poolse man heeft donderdagnacht een boete gekregen, omdat hij met 30 kilometer per uur over de A15 bij Hardinxveld-Giessendam reed. Hij wilde met een lekke band nog een stukje doorrijden, zo verklaarde hij.

De politie kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag een melding over de langzaam rijdende auto op de A15. Toen agenten de auto langs de kant zetten, zagen ze dat de man rechtsvoor alleen op een stalen velg reed. De bestuurder vertelde dat hij een lekke band had gekregen, maar nog verder wilde rijden.

Een berger werd ingeschakeld om het voertuig van de snelweg te takelen. Op de Peulenlaan in Hardinxveld-Giessendam werd hij weer neergezet, zodat de bestuurder daar de band kon verwisselen.

Krasspoor op het wegdek

Later kreeg de politie wéér een melding, van een auto die zonder velg en met veel lawaai door Hardinxveld zou rijden. Daarbij liet het voertuig een krasspoor op het wegdek achter. Na een zoektocht is de Poolse bestuurder uiteindelijk staande gehouden op de Nieuweweg in het dorp.

De velg was inmiddels aardig afgesleten, zo laat de politie weten, maar volgens de bestuurder was het veilig genoeg om zo te rijden. Hij was zijn vrouw aan het zoeken, zei de man.

Vanwege de overlast en het gevaar dat de bestuurder veroorzaakte, heeft hij een boete van 150 euro gekregen voor het rijden met een wiel zonder luchtband.

