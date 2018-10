'Porsche, Bentley, Bugatti en Lamborghini willen samen naar de beurs'

Porsche’s chief financial officer, Lutz Meschke, vertelde aan Automotive News dat Porsche overweegt om samen met Bentley, Bugatti en Lamborghini verder te gaan als onafhankelijk sportwagenmerk. Meschke zei dat een spin-off van de vier ‘super premium’ merken van de VW-groep tot $ 81 miljard waard kan zijn.

Dat is een ietwat optimistische schatting, want dit zou betekenen dat deze kongsi slechts een paar miljard minder waard is dan de hele VW-groep, die 11 merken omvat, waaronder Ducati-motorfietsen en Scania- en Man-vrachtwagens. Het is ook meer dan het drievoudige van Ferrari ($ 22 miljard), dat in oktober 2015 naar de beurs ging en bijna 18 keer dat van Aston Martin ($ 4,6 miljard), dat sinds 3 oktober op de London Stock Exchange wordt verhandeld.

Hoewel de 196.562 verkochte Porsches tot en met september minder dan drie procent uitmaken van de totale verkoop van de VW Groep, is het met afstand het meest lucratieve en snelst groeiende luxemerk in Wolfsburg. De halfjaarlijkse winstmarge van Porsche bedraagt 17,5 procent, tegenover 'slechts' 8,9 procent bij Audi. Maar het is nog altijd mager in vergelijking met de 30 procent marge van Ferrari in 2017, een winstpercentage dat volgens de Italiaanse autofabrikant in vier jaar naar meer dan 38 procent zal stijgen.

Er zit ook nog wat oud zeer bij Porsche. Het voorheen onafhankelijke bedrijf, ooit gecontroleerd door de families Porsche en Piëch, ging bijna failliet toen het ruim tien jaar geleden probeerde om de hele VW-groep te kopen. Rond 2009 gooide de recessie echter roet in het eten en ironisch genoeg kocht VW vervolgens een belang van 49,9 procent in Porsche en de rest in 2012.

Een beursgang van de vier luxe-labels zou het bedrijf echter ook de financiële armslag kunnen bieden die nodig is voor de enorme investeringen in elektrificatie en andere nieuwe auto-technologie, aldus financieel directeur Lutz Meschke. ,,Elke onderneming moet nadenken of het niet zinnig zou zijn slagvaardige eenheden in het leven te roepen,” aldus Meschke, daarmee refererend aan moederbedrijf Volkswagen Groep. Voor Porsche zelf zou een beursgang ‘een van de meest interessante alternatieven zijn' aldus de CFO.

Een woordvoerder van het moederbedrijf probeerde speculaties over een snelle beursgang direct de kop in te drukken: ,,Van een gedeeltelijke beursgang van Porsche of andere luxemerken binnen de groep is geen sprake”, zo klonk het. Maar ook die uitspraak lijkt voorbarig. Elke splitsing is op dit moment hypothetisch, maar wanneer een chief financial officer investeerders met dit praatje opwarmt en niet meteen ontslagen wordt, kun je er zeker van zijn dat ook de VW-groep niet onwelwillend staat tegenover een exitstrategie voor Porsche.