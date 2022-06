Porsche betaalt half miljoen eigenaren schadevergoeding wegens te hoog verbruik

In de Verenigde Staten hebben 500.000 Amerikaanse Porsche-bezitters een behoorlijke vergoeding ontvangen nadat ze hadden geklaagd over te lage verbruikscijfers.

Iedereen weet dat auto's met verbrandingsmotoren bijna altijd meer brandstof verbruiken dan de fabrikant aangeeft. In Europa leiden rechtszaken tegen autofabrikanten wegens buitensporig brandstofverbruik er echter zelden toe dat de koper de auto kan retourneren, of op zijn minst een financiële vergoeding krijgt. Maar in de VS ligt dat beduidend anders.

Schadevergoeding bedraagt 1109 dollar per auto

In een tegen Porsche aangespannen rechtszaak in San Francisco zag Porsche zich gedwongen om ongeveer 500.000 klanten tot 1109 dollar (ongeveer 1060 euro) per auto te betalen. Het gaat volgens de Duitse omroep N-TV om verschillende modellen die zijn gebouwd tussen 2005 en 2020. De laagste vergoeding is 250 dollar (zo’n 238 euro).

Schade voor Porsche bedraagt 80 miljoen dollar

Al met al gaat dit de VW-dochter 80 miljoen dollar (circa 76 miljoen euro) kosten. Aanleiding was een collectieve rechtszaak waarin de Porsche-rijders de fabrikant beschuldigen van het geven van misleidende informatie over het brandstofverbruik. Porsche zou de testvoertuigen bij de homologatie, een test waarbij vastgesteld wordt of een auto aan bepaalde eisen en wetten voldoet, dusdanig hebben aangepast dat ze lagere verbruikscijfers en emissies opleverden.

Meer rechtszaken

Tegen het Volkswagenconcern, waar Porsche deel van uitmaakt, lopen nog veel meer rechtszaken wegens het zogeheten sjoemeldieselschandaal, dat in 2015 aan het licht kwam. Volkswagen gaf destijds toe emissietesten te hebben gemanipuleerd, waardoor vooral auto's met dieselmotoren minder leken te verbruiken dan in de praktijk. VW heeft de afgelopen jaren al miljarden moeten betalen aan reparaties en boetes.

