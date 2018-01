Porsche laat 911 roestbak weer 'shinen'

Cameraploeg

In 2014 stuitte een cameraploeg van een Duits antiekprogramma in een schuur op twee 911’s uit de jaren zestig. Nadat de televisiemakers contact hadden opgenomen met het Porsche Museum, bleek dat een van de twee auto’s een zeldzame 901 was (chassisnummer 300.057). Het Porsche Museum besloot om beide 911’s te kopen voor 120.000 euro. Dat lijkt een hoog bedrag, maar in het eerste productiejaar zijn er 232 exemplaren geproduceerd, die allemaal bijzondere kenmerken hadden. Zoals bijvoorbeeld een tankklep die werd geopend via een kabeltje dat door de deur loopt. En een vlakke slotplaat bij de motorkap. Maar ook een ander houten dashboard, een hogere grille die gemaakt is van 356-lamellen en twee bouten in de raamlijsten in plaats van drie. Van deze eerste serie van 232 auto’s zijn er wereldwijd nog zo’n zestig over. Daarvan is slechts de helft voorzien van een zogeheten ‘matching numbers’ motor en bak.