Porsche SE moet miljoenen terugbetalen wegens te laat informeren aandeelhouders

De rechtbank van Stuttgart veroordeelde Porsche SE omdat het zijn meldingsplicht had geschonden in aanloop naar het VW-dieselschandaal. Topman Martin Winterkorn was destijds topman van beide bedrijven. Porsche SE moet dus niet verward worden met het sportwagenmerk, dat op zijn beurt weer eigendom is van VW.

Advocatenkantoor Nieding + Barth krijgt 3,2 miljoen euro uitgekeerd wegens verliezen van het pensioenfonds van de Britse stad Wolverhampton. De rechtbank kende daarnaast onder meer 44 miljoen euro toe aan investeerders die werden vertegenwoordigd door advocaat Josef Broich, zo meldt Porsche-website vierenzestig.nl

De aanklagers verwijten Porsche SE dat het in september 2015 aandeelhouders te laat te heeft geïnformeerd over het dieselschandaal en de financiële consequenties voor VW. De beslissingen zijn nog niet definitief. Porsche SE heeft het merendeel van de aandelen in Volkswagen in handen.