Porsche Speedster met GT3-motor gaat in productie

Hoewel het enkele dagen geleden tijdens Rennsport Reunion nog werd ontkend dat de beslissing was genomen, bevestigt Porsche tijdens de autoshow van Parijs dat dit wel degelijk het geval is. Porsche onthulde op de Autoshow van Parijs een tweede versie van het Speedster-studiemodel en zei tevens dat de auto in productie gaat. Met zijn rode lakkleur verwijst het model naar de 911 Speedster van de G-serie (vanaf 1988).

De 911 Speedster – die Porsche op 8 juni 2018 in Zuffenhausen presenteerde – is ontwikkeld door Porsche Motorsport in Weissach. Hij deelt zijn technische basis met de 991 en zal het eerste model zijn waarop het Heritage Design Pakket wordt aangeboden. Dat is ontworpen door Porsche Exclusive Manufaktur en geeft klanten nog meer personaliseringsmogelijkheden.

Karakteristiek aan de in Parijs onthulde 911 Speedster is niet alleen zijn opvallende carrosseriekleur, maar ook het ontwerp van de 21 inch lichtmetalen velgen met centrale wielmoer. Het spaakdesign ervan is terug te vinden op moderne race-Porsches, zoals de 911 RSR en GT3 R. Iets wat overigens ook geldt voor de gekleurde dagrijverlichting, die in het geval van de 911 Speedster rood is.

De Speedster heeft een ingekorte voorruit, lagere zijruiten en een koolstofvezel achterdek met twee kenmerkende bulten achter de stoelen. Bescherming tegen de elementen biedt een lichtgewicht tonneau cover die met zogenoemde Tenax-sluitingen kan worden vastgemaakt. De brede carrosserie van het studiemodel komt van de 911 Carrera 4 Cabriolet, maar is lichter gemaakt met koolstofvezel delen, zoals de voorklep, de voorschermen en het achterdek.

