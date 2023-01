‘Prijs occasion naar nieuw record in december’

CES Las Vegas Volkswagen ID.7: elektri­sche ‘Passat’ haalt 700 kilometer en krijgt ‘minder onhandig’ interieur

Automaker Volkswagen heeft een voorbode van de nieuwe ID.7 onthuld. Op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas presenteert het merk een elektrische sedan, die ongeveer even groot is als de huidige Passat en volgens het merk maximaal 700 kilometer per laadbeurt haalt. Opmerkelijk: na klachten van gebruikers heeft VW het interieur minder onhandig gemaakt.

4 januari