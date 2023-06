Prijsstijging van bijna 20 procent voor autoverzekering en dit is waarom

Dat komt neer op een gemiddelde premiestijging van 160 euro in een jaar. In zeven jaar tijd is de premie voor de WA-verzekering zelfs verdubbeld. Doordat de kans op schade niet overal even groot is, zijn er flinke regionale verschillen.

Ook andere autoverzekeringen zijn het afgelopen jaar flink gestegen volgens Independer. De allriskverzekering steeg in een jaar met gemiddeld 8 procent. Consumenten gingen voor deze verzekering gemiddeld 80 euro meer betalen. De WA + steeg met gemiddeld 14,1 procent, wat neerkomt op 118,90 euro extra.

Reden van kostenstijging

Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer, licht toe waar de stijging door komt: ,,De premie ontwikkelt mee met de markt. Zo namen bijvoorbeeld de verkeersongevallen met ruim 10 procent toe in 2022 ten opzichte van 2021. Maar ook reparaties zijn er het afgelopen jaar niet goedkoper op geworden, denk aan stijgende arbeidskosten en de prijzen van benodigde onderdelen voor reparatie. Al deze factoren hebben zijn uitwerking op de hoogte van de premie.”

Verschillen in dekking

Als je een auto hebt, moet je verplicht een WA-verzekering afsluiten. Als je schade aan een andere auto toebrengt, dan is die in de meeste gevallen verzekerd. De schade aan de eigen auto is dat niet.

De WA +-verzekering wordt ook wel een beperkt casco-dekking genoemd. Zo is schade aan de eigen auto voor bepaalde onderdelen wel verzekerd.

De meest uitgebreide, en dus ook duurste, verzekering is de allriskautoverzekering. Dan ben je ook verzekerd voor de schade aan de eigen auto. ,,Als we kijken naar de WA-premie, dan is in de periode van zeven jaar en twee maanden de premie verdubbeld", aldus auto-expert Menno Dijcks. ,,Een fikse stijging dus.”

Tekst gaat verder onder de foto

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoogste stijging in Noord-Nederland

In alle provincies steeg de gemiddelde autopremie. Drenthe (+16,2 procent), Friesland (+15,9 procent) en Groningen (+15* procent) noteerden de hoogste procentuele stijging. Drentenaren komen er ook in absolute zin het slechtst vanaf met een gemiddelde stijging van 110 euro per jaar. Brabanders komen er relatief gunstig vanaf met een stijging van ‘slechts’ 9,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Verhuizen? Mogelijk lagere premie

Dijcks: ,,Als je gaat verhuizen, heeft dat invloed op de premie. De plek waar je woont, bepaalt namelijk de hoogte. Dat kan zelfs binnen dezelfde gemeente al verschillend zijn. Verhuis je naar een plek waar bijvoorbeeld minder auto-inbraken zijn dan je vorige woonadres, dan kan dat gunstiger uitpakken voor jouw premie. Een verhuizing is dan ook een uitgelezen kans om opnieuw de verzekering te vergelijken en te checken welke verzekering dan het beste bij je past.”

Tekst gaat verder onder de foto

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoogste premie in Randstad

In absolute zin betaal je al jaren de hoogste premie in Zuid-Holland en Noord-Holland. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betalen mensen in Zuid-Holland nu gemiddeld 107 euro meer. Gemiddeld komt dit neer op 1030 euro per jaar. Ook in Noord-Holland (950 euro) en Utrecht (915 euro) betalen inwoners een behoorlijke jaarpremie voor de autoverzekering. Dat is de gemiddelde premie van de WA-, WA +- en allriskverzekeringen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: