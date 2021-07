Primeur voor Volkswagen: dit is de eerste (betaalbare) SUV-coupé

Volkswagen brengt als eerste automerk een compacte SUV-coupé op de markt. De Taigo is gebaseerd op de vernieuwde Polo en komst naast de bestaande T-Cross in de showroom. Met een sportiever uiterlijk en een afgeronde daklijn moet de Taigo een speelser alternatief zijn.

Cross-overs en SUV’s: als autofabrikant kun je er tegenwoordig niet genoeg van in je aanbod hebben. Je vindt ze tegenwoordig werkelijk in alle soorten, maten en prijsklassen, maar blijkbaar was er ruimte voor meer uitbreiding. Volkswagen komt nu namelijk met een coupé-versie van een SUV in een segment waar we dat nog niet eerder gezien hebben. Er bestaan al veel langer sportievere versies van ‘normale’ SUV’s (Sports Utility Vehicles), denk aan de BMW X6 en de Porsche Cayenne Coupé, maar tot op heden vond je dat soort modellen vooral in de duurdere segmenten.

Nog nooit verscheen zo’n model in het zogenoemde B-segment; de klasse van de betaalbare auto’s. Wat dat betreft heeft de Volkswagen Taigo de primeur: het model is ongeveer even langs als de bestaande T-Cross, wat dan weer een concurrent is voor modellen als de Renault Captur, Hyundai Kona en de Seat Arona. De T-Cross en de Polo blijven gewoon leverbaar, aldus Volkswagen, maar die modellen krijgen nu dus gezelschap van een sportiever georiënteerde SUV.

Volledig scherm De Volkswagen Taigo in R-Line uitvoering © Volkswagen

Niet helemaal nieuw

Hoewel de Taigo voor de Europese markt volledig nieuw is, is de auto dat zelf dat in iets mindere mate. Medio 2020 presenteerde Volkswagen in Brazilië namelijk de Nivus, in feite de tweelingbroer van de Taigo al verschilt het tweetal onder meer op motorisch en designtechnisch vlak. Wel is de Volkswagen Taigo (net als de Nivus) 4,27 meter lang, 1,49 meter hoog en 1,76 meter breed. Ondanks dat de Taigo 16 centimeter langer is dan de T-Cross, is de wielbasis van de Taigo met 2,57 meter slechts 3 mm groter.

Opvallend weetje: de Taigo is drie centimeter langer dan de hoger in de markt gepositioneerde T-Roc, een auto op basis van de grotere Golf. De nieuwe cross-over heeft een bagageruimte die 438 liter groot is. De T-Cross slokt 385 liter op, maar kan dankzij een verschuifbare achterbank tot 455 liter meebrengen.

Volledig scherm In de achterbak van de Volkswagen Taigo gaat minimaal 438 liter © Volkswagen

Eigen ontwerp

Vanbuiten is de Taigo meer dan een T-Cross met een sterker aflopende daklijn. Volkswagen geeft de nieuwkomer namelijk een compleet eigen voorkant. Het design is ook niet identiek aan dat van de Zuid-Amerikaanse Nivus. De indeling van de koplampen en grille van de Taigo is net even anders en komt tevens niet overeen met die elementen in de neus van de T-Cross.

Ook opvallend is de achterlichtpartij van de Taigo. Dankzij een strip met ledverlichting die over de gehele breedte loopt zijn de lampen anders dan die van de Nivus. Waar de naam Taigo vandaan komt? Volgens AutoWeek zegt Volkswagen dat ‘Taigo’ klinkt als ‘Tiger’ en dat past volgens het merk goed bij het ‘emotionele en dynamische karakter’ van de auto. Ook speelt mee dat alle SUV’s en cross-overs van Volkswagen een naam hebben die met een T begint.

Volledig scherm De Volkswagen Taigo © Volkswagen

R-Line

Volkswagen levert de Taigo ook als sportiever uitgedoste R-Line, een uitvoering die een dikker ogende voorbumper heeft en een wel heel heftig vormgegeven achterbumper met sierelementen die voor vier uitlaateindstukken door moeten gaan. Vanaf de Style-uitvoering heeft de Taigo standaard matrix-ledkoplampen, die onder meer actief kunnen reageren op bochten voor de auto. Dan krijg je ook nog eens een doorlopende ledstrip in de grille zoals we dat kennen van de Golf, Arteon, Tiguan, Polo, ID.3 en ID.4.

De Taigo wordt leverbaar met de 1.0 TSI driecilinder turbomotor met naar keuze 95 pk of 110 pk. Ook de bekende 1.5 TSI met 150 pk staat in de prijslijst. Die laatste is in tegenstelling tot de 1.0's een viercilinder. Schakelen gaat, afhankelijk van de motorversie, met een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak of met een DSG7-automaat. Met de 95 pk, 110 pk en 150 pk sterke benzinemotoren mag je achtereenvolgens een geremde aanhanger van 1000, 1100 en 1200 kilo trekken. Dieselmotoren levert VW in Nederland niet in de Taigo en ook op mild-hybride of andere hybride versies hoef je niet te rekenen.

Volledig scherm Het dashboard is net anders dan dat van de T-Cross © Volkswagen

Ander dashboard

Het binnenste van de Taigo komt niet helemaal overeen met dat van de T-Cross. De Volkswagen Taigo krijgt het dashboard van de vernieuwde Polo en dat betekent dat de werkplek van de Taigo vrij volwassen oogt, als je door de vrolijke in carrosseriekleur gespoten panelen heen kunt kijken. Net als de vernieuwde Polo heeft de Taigo optioneel aanraakgevoelige knoppen (Climatronic Touch) om de klimaatregeling mee aan te sturen. De T-Cross en het Zuid-Amerikaanse broertje van de Taigo moeten die element ontberen, al geldt hier ook dat de T-Cross op dit vlak tijdens een facelift in lijn met de Taigo wordt gebracht.

De Taigo heeft standaard een 8-inch groot digitaal instrumentarium (Virtual Cockpit) en een 6,5-inch groot infotainmentscherm op de middenconsole. Rijker uitgeruste varianten krijgen een 10,25-inch grote versie van de virtuele klokkenwinkel en een infotainmentdisplay met een diameter van 8 inch.

Volledig scherm De Volkswagen Taigo © Volkswagen

Wat veiligheidssystemen betreft, lift de Taigo mee op de spullen die Volkswagen eerder al naar de vernieuwde Polo bracht. Ook de Taigo wordt dus leverbaar met IQ. Drive Travel Assist, een semi-autonoom rijsysteem dat uitgebreide adaptieve cruisecontrol onder meer verbindt aan Lane Assist. Het systeem werkt tot een snelheid van 210 km/h, al haalt alleen de 150 pk sterke Taigo dat met zijn topsnelheid van 212 km/h. De Taigo heeft verder standaard zaken als Front Assist en Lane Assist.

Wat de nieuwe Taigo gaat kosten in Nederland, laat Volkswagen op dit moment niet los. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Taigo iets duurder zal zijn dan de T-Cross waar hij zijn basis mee deelt. Die auto is op dit moment leverbaar vanaf 25.990 euro.

