Problemen Tesla Model 3 veroorzaakt door robots

De Tesla Model 3 moet de eerste betaalbare elektrische auto voor de middenklasse worden. Maar vooralsnog worstelt Tesla zwaar met het opstarten van het productieproces. Begin april bleek dat Tesla zijn productiedoelstelling opnieuw niet heeft gehaald. Het Amerikaanse bedrijf vervaardigde eind maart 2.020 elektrische voertuigen per week van dat model. Tesla had eerder aangegeven dat dat er aan het einde van het eerste kwartaal 2.500 per week moesten zijn. In totaal zijn er naar schatting wereldwijd al meer dan een half miljoen exemplaren van de Model 3 besteld.

'Mijn fout'

Elon Musk ging bij het programma CBS This Morning in op de problemen bij het opkrikken van de productie van de Model 3. Daarbij werd Musk gevraagd naar de kritiek van auto-experts dat Tesla bij de eindassemblage te veel heeft vertrouwd op automatisering. ,,Ja, daar ben ik het mee eens”, gaf Musk aan. Later op de dag kwam Musk via twitter terug op de discussie over inzet van robots. ,,Inderdaad, Tesla heeft een fout gemaakt met excessieve automatisering. Om precies te zijn: dat was mijn fout. We hebben het belang van menselijke arbeid onderschat.”