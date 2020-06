Proef met zonnepanelen op Tesla Model 3

Het Nederlandse bedrijf Lightyear, dat eind 2021 een eigen zonneauto op de markt wil brengen, is gestart met een proef met zijn zonnecellen op een Tesla Model 3 en een Volkswagen Crafter LCV. Hiermee wil de start-up meer te weten komen over het rendement.

Bijna een jaar geleden kondigde Lightyear tijdens een internationaal evenement in Katwijk de Lightyear One aan, een elektrische auto met een bereik van 725 km. De Lightyear One kenmerkt zich door zijn aerodynamische vormgeving die de luchtweerstand moet minimaliseren, door de geïntegreerde zonnepanelen op de motorkap en door het dak dat doorloopt tot en met de achterklep.

Na vier eerdere onderzoeksvoertuigen voegt Lightyear nu twee nieuwe wagens toe aan zijn vloot om de zonnepanelen in de praktijk te testen. Het gaat om een Volkswagen Crafter LCV-busje en een zonnedak geïntegreerd in een Tesla Model 3. Deze twee onderzoeksvoertuigen, genummerd 005 en 006, rijden rond in de omgeving van het hoofdkantoor van Lightyear in Helmond en op de Nederlandse wegen. Het doel van de proef is het meten en valideren van de toegevoegde waarde van een geïntegreerd zonnedak op elektrische auto’s, waaronder de energieopbrengst in de praktijk. Ook hoopt het bedrijf inzicht te krijgen op de gevolgen voor vibratie, schokken en waterdichtheid. De tests zijn van belang om een veilig, betrouwbaar en duurzaam zonnesysteem verder te ontwikkelen voor de Lightyear One.

Het door Lightyear ontwikkelde dak bestaat uit een dubbel gebogen, met glas bedekt zonnepaneel dat wordt ondersteund door elektronica - maximum power point trackers of mppt’s - om een efficiënte werking te garanderen. Het opnemen van zonnecellen vergroot het bereik en vermindert de tijd om op te laden. Het gaat om SunPower Maxeon-zonnecellen en een conductive back sheet van DSM, die ook energie opwekken als de auto half in de schaduw staat.

De zonnecellen zijn ontwikkeld in samenwerking met DSM, dat de geleidende achterplaat levert waardoor alle aansluitingen van de zonnecellen op de achterkant van het zonnepaneel kunnen worden geplaatst. Hierdoor is elke beschikbare centimeter aan de voorkant van de module beschikbaar om zonlicht op te vangen. Deze constructie levert naar verluidt een vermindering op van elektrische cel-naar-moduleverliezen, maar resulteert ook in een toename van 3 procent van het vermogen. Het partnerschap tussen DSM en Lightyear heeft tot doel daken op zonne-energie te integreren in een verscheidenheid aan elektrische voertuigen, waaronder auto’s, bestelwagens en bussen, zodat gebruikers hun voertuig rechtstreeks met schone energie kunnen opladen.

Lightyear werkt ook samen met leasebedrijven LeasePlan en Mijndomein, waardoor het een brede zakelijke doelgroep hoopt aan te boren. De Tesla Model 3 (006) werd gefaciliteerd door de samenwerking tussen deze bedrijven en is het eerste pilotproject dat wordt gerealiseerd in het kader van de overeenkomst die is ondertekend tussen Lightyear en DSM.