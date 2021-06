Proef van start met smeerauto die piepende trams tegengaat, maar ‘geluid zal nooit helemaal weggaan’

Tussen de IJsselsteinse tramhaltes Praagsingel en Eiteren reed in de nacht van zondag op maandag voor het eerst een ‘smeerauto’ van het Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam. En dat was best even wennen. ,,Er komt veel kijken bij deze proef”, vertelt Van Dopperen. ,,Ineens rijdt een normale auto over de tramrails. Er moest ook veel geregeld worden om te zorgen dat de auto zonder geluidsoverlast over de rails kan rijden.”