Proefrit met oldtimer eindigt in de plomp langs de N214 bij Noordeloos

MIJN BLIK EN IK Bas rijdt al 40 jaar in zijn Mercedes die hij voor maar 250 gulden kocht: ‘Durf er niemand in te laten rijden’

Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto. Zo ook de 72-jarige Bas Pierhagen uit Giessenburg. Zijn ‘kind’, een blauwe Mercedes 250 SE, heeft hij al veertig jaar in bezit. ,,Mijn zoon mag er alleen onder toezicht in rijden, hoor.’’

