Prototype luchttaxi volgend jaar de lucht in

,,Denk aan een toekomst waarin je driedimensionale snelwegen hebt om verkeersdrukte te verminderen", zegt Muilenburg in gesprek met Bloomberg. Hij vertelt verder dat het bedrijf werkt aan zowel de nieuwe voertuigen als een ecosysteem waarin die voertuigen gebruikt kunnen worden.

Boeing zet hevig in op een futuristisch beeld dat doet denken aan de Amerikaanse animatieserie The Jetsons. Daarin worden mensen via de lucht vervoerd tussen stedelijke gebieden.

The Jetsons en hun vliegende auto in de poulaire tekenfilm uit de jaren '60

Boeing nam vorig jaar het bedrijf Aurora Flight Sciences over, dat zich heeft gespecialiseerd in het maken van vliegende voertuigen. Verder werkt Boeing samen met SparkCognition en de Amerikaanse autoriteiten. Zij zijn bezig met het onwikkelen van een luchtverkeersleidingsysteem. Volgens Muilenberg zullen de ontwikkelingen in de aankomende vijf jaar heel snel gaan.

Boeing werkt ook aan een enorm snel vliegtuig dat passagiers binnen een paar uur naar iedere stad in de wereld kan brengen. De technologie van de motor heeft het bedrijf al in huis, vertelde Muilenburg. De grootste uitdaging is genoeg klanten vinden zodat de investering zich terugbetaalt. ,,Dit is iets wat ik binnen tien jaar verwacht,'' vertelde hij. ,,Dus het duurt iets langer dan de vliegtaxi.''

Passagiersdrone

Boeing is niet het enige bedrijf dat plannen heeft voor een vliegende auto. Zo werkt Airbus samen met autofabrikant Audi en ook Mercedes-Benz is ermee bezig. Zij willen een passagiersdrone maken. Uber heeft eveneens het plan om een electric, vertical take-off and landing (VTOL) auto te maken. Ergens in 2020 moet de productie gaan beginnen. De bedrijven bouwen de voertuigen niet zozeer voor grote afstanden, maar vooral voor korte trips in de stad.