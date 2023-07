Raceauto opladen in 3 minuten en 56 seconden: studententeam ontwerpt revolutionair koelsysteem

Elektrisch opladen in een handomdraai: het is de droom van elke e-rijder. Studenten van de TU Eindhoven hebben het geflikt. Met een nieuw accupakket is team InMotion in staat om hun racewagen binnen 4 minuten af te tanken. Met stroom. Dankzij een revolutionair zelfontworpen koelsysteem.

Het racemonster Revolution, zoals de auto is gedoopt, is daarmee voor zover bekend de snelst ladende elektrische raceauto voor langeafstandsraces ter wereld. Team manager Julia Niemeijer durft al te dromen van rechtstreekse wedstrijden met benzineauto's, inclusief pitstopwaardige laadtijden. ,,Wij willen naar: auto stil, laden en weer door”, zegt Niemeijer.

Echt bijzonder

Een laadtijd van 3 minuten en 56 seconden, met 322 kW laadvermogen en een totale capaciteit van 29,2 kWh is voor een batterijpakket echt bijzonder, benadrukt technisch manager Stijn van de Werken. Het geeft een actieradius van 250 kilometer. ,,De gemiddelde elektrische auto op de Nederlandse snelweg heeft al snel een laadtijd van minimaal 20 tot 25 minuten.”



Het studententeam begon niet bij nul. InMotion bestaat elk jaar uit een nieuwe groep studenten en verzint per jaar een doel. Dit keer is dat een snelle laadsnelheid. Het betekent een jaar lang voluit buffelen voor de dertig teamleden, want vrijwel iedereen zet z'n studie er een jaar voor stil. Zo hebben Niemeijer (Technische bedrijfskunde) en Van de Werken (Automotive technology) even pauze na hun bachelor.

Normaal zit er koelvloei­stof tussen de modules met batterij­cel­len. Wij hebben een systeem bedacht waarbij de koelvloei­stof rond elke cel stroomt. Stijn van de Werken, Technisch manager InMotion

Niemeijer is trots dat ze de auto vandaag op een circuit in Veghel mogen presenteren. ,,In het begin had ik niet direct een groot hart voor racen. Ik vond vooral het werken met een multidisciplinair team heel uitdagend. Want hoe koppel je al die verschillende mensen en kennis aan elkaar? Maar ik word inmiddels ook heel blij als onze auto voorbijzoeft."

Crashtest

Het chassis voor de Revolution komt uit Engeland van fabrikant Ginetta. Vervolgens hebben de studenten hun eigen technologie in dit racemodel LMP3 gebouwd. Waarom niet van de grond af zelf een eigen auto gebouwd? Niemeijer: ,,Dan loop je aan tegen het obstakel dat je er, voordat je er mee zou mogen racen, ook een crashtest moet doen. Daar hebben we het budget niet voor."



Het grote geheim van de auto zit in het accupakket. Accu’s hebben, ook in je mobiele telefoon, als nadeel dat ze warmte vrijgeven tijdens het opladen. En die warmte is schadelijk en zorgt voor slijtage. Van de Werken: ,,Normaal zit er koelvloeistof tussen de modules met batterijcellen. Wij hebben een systeem bedacht waarbij de koelvloeistof rond elke cel stroomt. We voeren de warmte sneller af en het laden kan nog sneller.”

Koelbox

De technicus weet het ook voor een leek beeldend uit te leggen: ,,Denk aan een koelbox op het strand. Het huidige koelsysteem in consumentenauto's is als een bodem ijs met daarbovenop de batterijen. Bij ons is de koelbox volgestort met ijs, en zitten daartussenin de accu's”, zegt de technisch manager.

Aan teamspirit ontbrak het in elk geval niet. ,,In mei zaten we vlak voor de deadline om onze eerste module met ons koelsysteem te testen. Op de zolder van de werkplaats lagen matjes om af en toe even uit te rusten. We hebben 26 uur achter elkaar doorgewerkt. Zoiets werkt aanstekelijk. Als team willen we het maximale uit dit jaar halen.”