Radar Micra slaat vals alarm

Onze Nissan Micra (2017) stopte onlangs spontaan in de Westerscheldetunnel en later nog eens bij de onderdoorgang van een winkelcentrum. De dealer heeft een nieuwe radar geplaatst. In de Westerscheldetunnel gaat het nu goed, maar bij de onderdoorgang van het winkelcentrum stopte de auto laatst weer. Wij zijn het vertrouwen in de Micra kwijt. Wat adviseert u?

Ik heb Nissan Nederland om opheldering gevraagd. ,,Een eerder probleem met dit systeem is inderdaad met een update verholpen’’, stelt de importeur. ,,In uitzonderlijke gevallen kan het nog gebeuren dat het systeem in een parkeergarage met een laag plafond ingrijpt. Er wordt gewerkt aan een tweede update, die later dit jaar beschikbaar zal zijn.’’ Het is heel vervelend, maar ik zou die update toch nog maar even afwachten.