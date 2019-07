Record: elke dag 17 gestrande vrachtwagens op de snelweg

Dat blijkt uit cijfers over 2018 van de Stichting Incident Meldingen Vrachtauto’s (Stimva) die alle incidenten met vrachtverkeer op de rijkswegen registreert. Vorig jaar strandden 4644 trucks, 11 procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal ongevallen met vrachtauto's daalde weliswaaar met 9 procent tot 1359, maar inclusief 95 onbekende meldingen en 13 trucks met afgevallen lading kwam het totaal aantal incidenten op 6111, dat is 50 procent meer dan tien jaar geleden en zes keer meer dan in 2000. In 2017 was er een scherpe stijging van het aantal ongevallen.



Stimva denkt dat de florerende economie debet is aan het aantal incidenten, maar ook dat vrachtwagens met pech tegenwoordig eerder worden gemeld door andere weggebruikers via apps als Flitsmeister. Het lukt steeds beter om de pechgevallen snel van de weg te krijgen, vorig jaar bij 55 procent binnen een uur, twee jaar geleden lukte dat nog niet bij de helft.



Ongevallen met vrachtauto's vinden vooral in de wintermaanden plaats. Vorig jaar was de storm van 18 januari goed voor 72 ongevalsmeldingen, vrachtauto's werden op de bruggen van belangrijke snelwegen omvergeblazen door de harde wind. Het bleek dat vooral buitenlandse truckers niet goed op de hoogte waren van de waarschuwingen en de risico's van code rood. Er is nu een digitale flyer ontwikkeld om een volgende keer iedereen goed te kunnen informeren .