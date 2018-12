Recordaantal occasions verkocht dit jaar

De occasionverkoop in 2018 zal uitkomen op een nieuw record. Uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RDC blijkt dat tot en met november 2018 1,84 miljoen voertuigen een nieuwe eigenaar kregen, een stijging van een procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Over heel 2017 werden bijna 1,98 miljoen occasions verhandeld.

Het aantal van twee miljoen verkochte tweedehands auto's in 2018 ligt volgens BOVAG en RDC binnen handbereik. Dat komt omdat de autobranche momenteel een meer dan gemiddeld grote voorraad wagens heeft. De kans dat die barrière voor het eerst in de geschiedenis genomen gaat worden is volgens de organisaties ,,aanzienlijk''.

Vier op de vijf verhandelde tweedehands auto's rijdt op benzine. Dat getal is al jaren stabiel. Het aantal verkochte elektrische vierwielers bedroeg tot en met november een kleine vierduizend, tachtig procent meer dan een jaar eerder.

Van de honderd occasions rijden er zestien (ruim 300.000 stuks) op diesel. Dat is gelijk aan een jaar eerder. Het marktaandeel van hybride auto's is opgelopen tot 2,5 procent. LPG daalde de afgelopen tien jaar van 3,5 naar 1,5 procent. Bijna een kwart van de verkochte gebruikte personenauto's (22,4 procent) is tegenwoordig een automaat. In 2008 was dat 14,2 procent.

Leeftijd kopers gaat omhoog