Recordaantal wegslepers in 2022: meer dan 100.000 keer

De bergers hadden sowieso hun handen vol, want in totaal werden 177.000 opdrachten uitgevoerd om auto’s weg te slepen. Dat waren er 15 procent meer dan in 2021. Een absoluut record voor de branche. Dat blijkt uit data over 2022 van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN). Niet alle ritten waren overigens nodig: 36.497 keer rukte de berger uit terwijl het probleem al was opgelost of de melding niet juist was.