Renault Austral doet alles wat ‘ie moet doen goed

AutotestRenault gooit een succesvol model zomaar bij het oud vuil. Voor de opvolger van de Kadjar, die in Nederland zeer veelvuldig te zien is, werd begonnen met een wit vel papier. In dit geval is dat echter niet moedig maar vooral heel erg logisch.

Dat Renault besloot om alles anders te doen is niet zo vreemd, want feitelijk was de Kadjar een Nissan Qasqai. Met Nissan-knoppen en een Nissan-gevoel. En er is niets mis met leentjebuur spelen bij de concurrentie, maar kennelijk was er nu wel tijd en ruimte om zelf een goed model te ontwikkelen en dus heeft Renault die kans gegrepen.

De nieuwe gezins-SUV van Renault heet Austral en die naam betekent ‘zuidelijk’, waarmee wordt verwezen naar het feit dat de fabriek in Palencia (geen typfout) in Spanje, waar de auto wordt gemaakt, zich op enige afstand bevindt van Renault’s hoofkantoor in Parijs. De auto is alleen leverbaar als hybride en moet het gaan opnemen tegen auto's als de Kia Sportage, Ford Kuga, Peugeot 3008 en Toyota RAV4.

Volledig scherm Renault Austral © Renault

De buitenzijde oogt prima. De aantrekkelijk gestylede Austral is ontworpen volgens de zogeheten Nouvelle Vague-designtaal van Renault die we eerder al hebben gezien op de volledig elektrische Renault Mégane E-Tech. Daarbij staat ‘Vague’ niet voor ‘vaag’: de naam verwijst naar een Franse filmstijl uit de jaren vijftig. De Astral krijgt bij Renault ook de primeur van een nieuwe, sportief ogende en extra luxueus ogende topversie die Esprit Alpine gaat heten.

Typisch Frans

In Nederland wordt de Austral leverbaar als zogeheten ‘mild-hybrid’ met een nieuwe 1.2 driecilinder ­turbomotor met 130 pk en 48 volt ondersteuning, en een full-hybrid met 200 pk. Opvallend genoeg is niet gekozen voor een plug-in hybride versie. Uit interne onderzoeken van Renault bleek dat maar weinig mensen een plug-in op de juiste manier zouden gebruiken en dus besloot het merk dat het een verspilling van middelen zou zijn geweest om er een te maken. Typisch Frans zullen we maar zeggen.

Volledig scherm Renault Austral © Renault

Toch is het hybride systeem niet gemaakt met de Franse slag, want de door ons gereden 200 pk sterke uitvoering is stil en soepel en ook de sprint van 0-100 km/h in 8,4 seconden stelt niet teleur. Ook is zijn 2 kWh-accupakket groter dat van zijn rivalen, waardoor je langer elektrisch kunt rijden. De bestuurder kan via een schakelaar achter het stuur ook nog eens extra remenergie terugwinnen in vier standen.

Elektrisch

Dat elektrisch rijden doet de Austral altijd bij het wegrijden en kan vrij lang worden volgehouden, mits je over een fluwelen rechtervoet beschikt en totdat je de snelweg oprijdt. Wanneer de motor bijspringt, merk je dat het geluidsniveau nauwelijks toeneemt. De motor is zeer verfijnd, het is alleen jammer dat de aandrijflijn soms vrij traag reageert wanneer je het gaspedaal intrapt.

Volledig scherm Renault Austral © Renault

Je hebt zelden het gevoel dat er een driecilinder onder de motorkap ligt. Alleen bij het starten en flink doortrekken in de versnellingen is het typische roffeltje van de driecilinder enigszins hoorbaar. Voor het overige hoor je alleen een beetje windgeruis rond de grote spiegels. De besturing is aangenaam nauwkeurig en wie de draaicirkel te groot vindt, kan ook de optie van vierwielbesturing (4Control) aankruisen. Daarmee wordt deze verkleind tot 10,1 meter, waarmee de Austral veel gemakkelijk kan manoeuvreren in de stad.

Comfortabele wegligging

Echt sportief wordt het echter nooit aan boord. Daarvoor zakt de auto iets te ver in zijn zachte vering. Ook kun je bij lagere snelheden niet te abrupt insturen omdat de voorkant dan te snel inveert. Daardoor ontstaat soms een wat nerveus bochtengedrag. Op de rechte stukken word je beloond met een heerlijk comfortabele wegligging. Daarmee is het een aangename familie-SUV die ook uitstekend geschikt is voor lange vakantieritten.

Volledig scherm Renault Austral © Renault

De Astral is voorzien van twee 12-inch digitale instrumentenpanelen. Het infotainmentscherm is zo groot dat er een beweegbare handsteun voor is geplaatst om je handpalm te stabiliseren. Je hebt aardige kolenschoppen nodig om de bovenkant van het scherm te bereiken met je hand op de steun, maar een handig hulpmiddel is het wel. Het systeem is snel en intuïtief en biedt toegang toegang tot bijvoorbeeld Google Maps en Spotify.

Verschuifbare achterbank

Met zijn lengte van 4,51 meter is de Austral acht centimeter langer dan een Nissan Qashqai. De beenruimte achterin is mede daardoor riant. Bepaalde versies van de Renault Austral zijn uitgerust met een neerklapbare achterbank. Beide delen van de achterbank zijn ook afzonderlijk van elkaar ruim 16 centimeter verschuifbaar. Zo is eenvoudig óf de ruimte voor de achterbank óf de bagageruimte aan de behoeften aan te passen. De hoek van de rugleuningen van de achterbank is verstelbaar. De bagageruimte is maximaal 555/1455 liter. Renault heeft veiligheid hoog in het vaandel en dus is de Austral voorzien van onder meer 32 rijassistentiesystemen.

Volledig scherm Renault Austral © Renault

De Austral is misschien niet een complete gamechanger in het C-segment, maar alles wat hij doet, doet ‘ie goed. De motor is stil en verfijnd, de overgang tussen elektrisch en benzine is naadloos en de motor is met een theoretisch verbruik van 4,6 l/100 kilometer in staat tot zeer zuinig rijden. De technologie aan boord is ook geweldig en de vormgeving zowel aan de binnen- als buitenzijde zal veel aspirant-kopers aanspreken.

De prijslijst van de Austral begint bij € 36.480 voor de 96 kW (130 pk) sterke mild hybrid. De 200 pk sterke full hybrid is te koop vanaf € 44.980.

