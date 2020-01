Renault komt met goedkope(re) elektrische auto, gebaseerd op de Twingo

De helft van alle au­to-inbraken vindt plaats in 15 gemeenten

11:47 De helft van alle auto-inbraken in Nederland vindt plaats in slechts 15 gemeenten. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer, op basis van politiecijfers over de afgelopen twee jaar. In 2019 werden er 48.499 auto-inbraken geregistreerd. Dat is een daling van 9,3 procent ten opzichte van 2018.