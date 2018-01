Renault-topman Carlos Ghosn gunt Alpine een SUV

Ghosn liet zich ondubbelzinnig uit over de toekomst van Alpine en verklaarde: “We zijn begonnen met één model in de hoop een merk te kunnen ontwikkelen. We hebben een strategie, waarvan de eerste stap – de lancering van de A110 – een succes was. Dat geeft ons goede moed voor de lancering van een ander model”. De verwachting is dat het tweede Alpine-model een SUV zal zijn, die mogelijk zijn onderstel zal delen met de Mercedes-Benz GLA.

Nederlandse topman

Wanneer we Ghosn goed beluisteren, lijkt het alsof hij Alpine wil ontwikkelen tot het luxemerk van Renault. Dat lijkt verrassend, maar de Nederlandse topman van Alpine, Michael van der Sande, bevestigde al in 2016 aan het Britse AutoCar dat Alpine meer is dan een sportwagenmerk. “Om een merk te bouwen heb je een productportfolio nodig waar vraag naar is”, aldus de topman. Hij gaf destijds aan dat Alpine zes of zeven voorstellen aan het uitwerken was voor een – of meerdere – modellen naast de A110-opvolger. “De sportauto vormt onze kern en als die gevestigd is, komen er mogelijkheden om van alles te doen.”

Meest wendbaar