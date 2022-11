Renovatie Haringvlietbrug is een flinke puzzel: ‘We werken op minimaal twee keer de normale snelheid’

Lachgasge­bruik onder jongeren in verkeer zorgwek­kend: ‘Spreek bestuurder aan’

Lachgasgebruik in het verkeer is een ‘zorgwekkend probleem’ onder jongeren in Nederland, stelt verkeersorganisatie TeamAlert. Hoewel de meeste jongeren lachgas in het verkeer gevaarlijk vinden, stappen ze door zelfoverschatting en een verkeerde inschatting van de risico’s vaak toch achter het stuur. Een campagne moet hen waarschuwen.

3 november