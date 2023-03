Renovatie Haringvlietbrug vordert gestaag: ‘Sneller dan dit is menselijkerwijs niet mogelijk’

Met video Code geel in hele land door gladheid, Rijkswater­staat waarschuwt verkeer

Het KNMI heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor het hele land code geel afgekondigd vanwege kans op gladheid. In het zuiden kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten, in het midden en noorden door bevriezing van natte weggedeelten.