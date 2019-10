Revolutionair: benzine maken met zonnestralen

Een vloeibare, ecologische brandstof die wordt gewonnen met behulp van de zon en die op termijn fossiele brandstoffen kan vervangen? Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar dat is precies wat onderzoekers in Zwitserland hebben ontwikkeld.

De Polytechnische universiteit van Zürich ETHZ is erin geslaagd om met een zonnereactor CO 2 en water uit te lucht te splitsen in koolmonoxide en waterstof (dat gebruikt kan worden als brandstof), meldt radionieuwszender Deutschlandfunk. Door zonnestralen af te buigen met een spiegel en in één brandpunt samen te laten komen, bereikt de zonnereactor de temperatuur, 1500 graden celcius, die nodig is voor dit proces.

Het enige nadeel is dat de onderzoekers vooralsnog slechts 0,1 liter van het goedje per dag kunnen produceren, maar dat ligt vooral aan de beperkte productiecapaciteit. Op de Zwitserse universiteit is namelijk slechts plaats voor een mini-raffinaderij. Met een spiegel van een vierkante kilometer zou de productie volgens de onderzoekers stijgen tot 20.000 liter per dag.

Sahara

Het eindproduct is een synthesegas dat verder kan worden verwerkt tot kerosine of benzine. Omdat het vooralsnog om zeer beperkte hoeveelheden gaat, testen de experts nu een groter prototype op een zonnetoren in de buurt van Madrid. Sun to Liquid is de naam van het project, dat gesteund wordt door de EU. ,,Tot nu toe kunnen we een efficiëntie bereiken van 5 tot 6 procent’’, zegt Christian Sattler van het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart.