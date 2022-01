Rien (65) sleutelde aan ‘Amerikanen’ en zelfs een hoogbejaarde Ford, nu moet zijn garage tegen de vlakte

De werkplaats is een opvallende verschijning aan de Nijmegenstraat, waar grote grijze blokkendozen de boventoon voeren. Een half gerepareerde Chevrolet Caprice op de stoep, twee benzinepompen voor de deur: met een beetje fantasie had de piepkleine garage zo in een Amerikaans slaapstadje kunnen staan. Maar het gebouwtje is in werkelijkheid gevestigd in de Rotterdamse Waalhaven, ingeklemd tussen de kolossen van Stork.