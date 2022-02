Rijden met de Mazda CX-5: de SUV die geen SUV wil zijn

AutotestMazda heeft zijn verkooptopper CX-5 nog maar eens fijngeslepen. Het model is inmiddels meer dan tien jaar oud, maar doet het nog steeds goed in de verkooplijsten. Mede dankzij zijn vriendelijke uitstraling en prettige afmetingen.

Veel SUV-fabrikanten geven hun modellen tegenwoordig een zo imposant en vierkant mogelijke vormgeving, maar Mazda doet daar niet aan mee. Zij vinden rond beter, met vloeiende, bijna tijdloze lijnen en een vrolijk ogende voorzijde. Het lijkt wel alsof de CX-5 eigenlijk geen SUV wil zijn. Toch is de auto dat wel degelijk en dat is maar goed ook. Als koper profiteer je daardoor natuurlijk van de hoge zitpositie en dus een gemakkelijke instap en een goed zicht op het overige verkeer.

Volledig scherm Mazda CX-5 © Mazda

De Mazda CX-5 is wereldwijd de bestverkochte auto van het Japanse merk. Sinds 2011 zijn er wereldwijd al meer dan 3,2 miljoen van verkocht en dat is wereldwijd goed voor ongeveer 35 procent van de jaaromzet van Mazda. Vorig jaar verkocht Mazda tot en met oktober wereldwijd nog 353.615 verkochte exemplaren. In Nederland is de CX-5 sinds de verkoopstart in 2011 al bijna 30.000 maal verkocht. Binnenkort komt daar een grotere broer bij in de vorm van de hybride CX-60.

Veel binnenruimte, gedateerd interieur

De auto draait in zijn huidige gedaante alweer zo’n vijf jaar mee en is in de tussentijd slechts licht opgefrist. Dat kan de auto hebben, want het model is vrij tijdloos vormgegeven en heeft weinig aanscherping nodig om de tand des tijds te doorstaan. Ook positief is dat het qua afmetingen een auto is die niet overdreven imposant en log is, maar wel groot genoeg om veel binnenruimte te bieden aan zijn inzittenden. Wie zeven zitplaatsen wil, moet uitwijken naar een auto als de Peugeot 5008, maar voor het overige valt er in de CX-5 weinig te klagen. Hooguit de beenruimte achterin blijft licht achter bij sommige concurrenten.

Volledig scherm Mazda CX-5 © Mazda

Aan het interieur zie je wel terug dat de auto niet meer helemaal van deze tijd is. Een digitaal dashboard ontbreekt, het interieur is niet volgehangen met grote touchscreens en voor veel bedieningselementen moet je op een toets drukken of aan een knop draaien. Keerzijde van de medaille is dat je niet voor ieder wissewasje diep in de krochten van het besturingssysteem moet duiken om een andere radiozender te selecteren, zoals bij sommige concurrenten wel het geval is.

Nieuwe grille en voor- en achterlichten

In 2020 groeide het centrale display deed groeien tot acht inch en vorig jaar groeide het nog verder naar 10,25 inch, maar reusachtig kunnen we het nog altijd niet noemen. Ook is de CX-5 sindsdien verbonden met het internet, waardoor je enkele autofuncties op afstand kunt bedienen via de app. Smartphones van Apple of met Android kunnen worden gekoppeld. Het nieuwe infotainmentsysteem ziet er beter uit dan het vorige systeem en werkt ook vlot en intuïtief dankzij de knopbediening op de middenconsole. Ook DAB+ is standaard.

Volledig scherm Mazda CX-5 © Mazda

Voor dit jaar voegde Mazda een nieuwe grille met meer reliëf toe. Ook de voorbumper werd gemoderniseerd. Ook de achterlichten kregen een make-over, teneinde de auto een iets robuustere - Mazda spreekt zelfs van ‘agressieve en dynamische - uitstraling te geven. In het interieur zien we behalve nieuwe stoelen nu ook de mogelijkheid om je smartphone op te laden. Achterin sluit de laadvloer van de 496 liter metende bagageruimte nu aan op de tildrempel en ook is er een nieuwe goudkleurige exterieurkleur met de naam ‘Zircon Sand’.

Interieur nu extra stil

De meeste aandacht ging echter uit naar het onderstel. Mazda heeft zich veel moeite getroost om het interieur stil en trillingsvrij te maken en dat lijkt gelukt. Motor en onderstel laten nauwelijks van zich horen en ook de rijwind wordt goed buiten gehouden. De door ons gereden benzinevariant maakt een rustige indruk. Althans, zolang je je rechtervoet in bedwang kunt houden. Met name de motor van de versie met automaat begint af en toe wel wat te loeien als je echt haast hebt. Dat komt doordat het maximum koppel pas wordt bereikt bij 4000 toeren. De ergonomie van de CX-5 is dik in orde. Alles zit op een logische plek en voor bijna iedere functie is een apart knopje te vinden.

Volledig scherm Mazda CX-5 © Mazda

Verder vallen de goede materialen op en de mooie afwerking. De CX-5 zit ook gewoon goed in elkaar. Nergens horen we piepjes of kraakjes. De nieuwe stoelen zitten uitstekend en de versie met handgeschakelde versnellingsbak schakelt prima met lekker korte slagen. De bak doet hier en daar zelfs wel wat denken aan die van de sportieve Mazda MX-5. Ook de wegligging lijkt net wat sportiever dan die van sommige andere mainstream fabrikanten. Een sportwagen is het daarmee natuurlijk niet, want de CX-5 is vooral gebouwd om zijn inzittenden zo gerieflijk mogelijk van A naar B te brengen. Handig in Nederland: tot een snelheid van 55 km/u kan de CX-5 autonoom rijden in de file.

Newground, Sportive en Signature

Op het gebied van de aandrijving verandert er helemaal niets. De CX-5 is als vanouds leverbaar met twee benzinemotoren van respectievelijk 165 en 194 pk en een dieselvariant, die naar keuze 150 of 184 pk sterk is. Beide motoren zijn zuinig en compleet doorontwikkeld, waardoor ze ook betrouwbaar zijn. Mazda doet het sowieso goed in de lijstjes met meest betrouwbare auto's. Wie een hybride variant ambieert, kan beter wachten tot begin volgende maand, want dan wordt zijn grote broer onthuld: de CX-60. Deze versie beschikt over een viercilinder 2.5-benzinemotor en een elektromotor, die samen goed zijn voor een vermogen van ruim 300 pk.

Volledig scherm Mazda CX-5 © Mazda

De Mazda CX-5 is er in drie uitvoeringen: Newground, Sportive en Signature. De prijslijst van de Mazda CX-5 begint bij € 36.490 euro voor de voorwielaangedreven Skyactiv-G 165 met handbak. Ook is de auto leverbaar met automaat en vierwielaandrijving. Bij de duurdere versies is een automaat standaard. De lijst met standaard opties is lang en varieert van Lane Keep Assist tot Blind Spot Monitoring en van Rear Cross Traffic Alert en cruise control. Ook Emergency Stop en Hill Launch Assist zit standaard op iedere CX-5. De auto staat vanaf heden in de Nederlandse showroom.

Klik hier voor een video van Autoweek over de vernieuwde Mazda CX-5