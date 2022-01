Rijden met de nieuwe Mercedes-AMG SL: terug naar de gloriedagen

Mercedes-Benz grijpt bij de nieuwe SL terug op de hoogtijdagen van de cabriolet. Het nieuwste model is sportiever en sneller dan ooit en beschikt over een stoffen dak en vier zitplaatsen.

Grace Kelly, Frank Sinatra, Princess Diana, Alfred Hitchcock, Lionel Richie, Britney Spears: de lijst met beroemde Mercedes SL-bezitters is schier eindeloos. Kortom, als je in de flitslampen van de roem wilt voorrijden, hoef je maar één auto te hebben. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom al deze celebrities massaal kozen voor de SL (Sport Leicht), want de kostbare tweezitter uit Stuttgart belichaamt al decennialang de perfecte balans tussen stijl, snelheid, prestaties en bravoure.

Een van zijn grootste fans was Apple-grondlegger Steve Jobs. Hij reed steevast in een zilvergrijze SL, die vreemd genoeg nooit was voorzien van een kentekenplaat - iets wat bij velen tot vraagtekens leidde. Toch was dat volledig legaal. Jobs ontdekte dat je in Californië de eerste zes maanden na aanschaf van een nieuwe auto nog geen kentekenplaat hoeft te monteren. En dus deed Jobs dit niet. Telkens wanneer de periode van zes maanden eindigde, ruilde hij zijn SL55 AMG in bij de leasemaatschappij voor een splinternieuw exemplaar en zo kon hij jarenlang incognito rondrijden.

300 SL Roadster

De eerste SL was in 1952 een soort racewagen met open dak. De 300 SL Roadster woog nog geen 1300 kilo en is met een huidige waarde van rond de miljoen euro een gezochte klassieker, evenals de dichte ‘Gullwing’ versie met zijn beroemde, naar boven openslaande vleugeldeuren.

Volledig scherm Mercedes-AMG SL 63 © Mercedes

Maar in de loop van de tijd gingen de scherpe kantjes ervan af. De rode auto die werd gereden door Bobby Ewing in de tv-serie Dallas uit de jaren 80 was wel mooi, maar niet echt sportief. En de laatste jaren kreeg de auto ook nog eens last van overgewicht. De laatste Mercedes SL woog als AMG-uitvoering 1845 kg, dik 500 kilo meer dan het origineel. En het ergste was: dat voelde je behoorlijk in zijn rijgedrag.

‘Oude glorie laten herleven’

Mercedes-Benz trok deze keer dan ook alles uit de kast om de mogelijk laatste niet-elektrische SL nog eenmaal te laten vlammen. Het merk besloot zelfs om de bijna iconische cabriolet niet zelf te ontwikkelen, maar dat over te laten aan AMG, het door Mercedes-Benz ingelijfde tuningmerk. Waarschijnlijk met het oogmerk de auto sportiever en spannender te maken dan ooit. Volgens AMG-topman Philipp Schiemer was dat hard nodig, want: ,,De SL was de laatste decennia enigszins vervreemd van het origineel en dus werd het hoog tijd om zijn oude glorie te doen herleven.’’

Volledig scherm Mercedes-AMG SL 63 © Mercedes

De opvallendste verandering bij het nieuwe model is de terugkeer naar een canvas dak in plaats van de opvouwbare, metalen hardtop. Dat leidt niet alleen tot betere proporties, maar ook tot een meer traditionele stijl en een behoorlijke gewichtsbesparing.

Ook uniek: de SL is vanaf nu een 2+2, wat de bruikbaarheid enorm ten goede komt. De stoelen achterin zijn handig om even snel iemand op het station af te zetten, maar - net als bij de Porsche 911 - voor het overige vooral geschikt als extra opbergruimte. Het interieur heeft verder veel weg van de nieuwe S-Klasse met zijn prachtige verticaal geplaatste MBUX-infotainmentsysteem.

Airscarf: warme sjaal in je nek

Je zit als bestuurder en bijrijder bijna in het midden van de auto. Dat draagt in belangrijke mate bij aan de open lucht-ervaring doordat je niet half onder de voorruit zit en het komt ook de inzetbaarheid van de auto ten goede. Want rijden met geopend dak is een aangename ervaring in de nieuwe SL, zelfs wanneer het een beetje regent. De druppels waaien bij snelheden van meer dan 40 km/u over de aalgladde carrosserie en door middel van stoelverwarming en kachel houd je de kou prima buiten. En anders zit er in de hoofdsteunen van de uitstekende sportstoelen van de SL nog een zogeheten Airscarf, die standaard warme lucht rond blaast om je hoofd en nek te verwarmen.

Volledig scherm Mercedes-AMG SL 63 © Mercedes

Het cabriodak van de SL is 21 kilo lichter dan het stalen klapdak van het vorige model en laat zich bij een snelheid tot 60 km/u in 15 seconden openen of sluiten. Maar een echte ‘Sport Leicht’ is het nieuwe model met zijn gewicht van zo’n 1950 kg nog altijd niet. Dat komt deels door zijn gegroeide buitenmaten: een noodzakelijke toename gezien de nieuwe 2+2-configuratie. Met zijn lengte van 4,71 meter is de nieuwe SL 13 centimeter langer dan de vorige SL en ook vier centimeter breder. In de kofferbak kun je tot 213 liter kwijt met gesloten dak en 240 liter met het dak open. Niet echt riant, maar gelukkig heb je voor de golftas nu een achterbank tot je beschikking.

Scherpere wegligging

De nieuwe SL is ontegenzeggelijk sportiever geworden. Waar de laatste SL-modellen toch wat gezapig aan voelden met hun neiging om in de bochten wat over te hellen, ligt de nieuwe generatie steviger en scherper op de weg. Dat komt bijvoorbeeld door actieve kleppen in de grille en een achterspoiler die vanaf een snelheid van 80 km/h uit de achterzijde omhoog komt en vervolgens - afhankelijk van de snelheid - een van de vijf voorgeschreven standen inneemt.

Volledig scherm Mercedes-AMG SL 63 © Mercedes

De SL heeft gelukkig niet de soms wat vermoeiende neiging van z’n sportieve broertje de AMG GT om onophoudelijk hobbels, bobbels en dwarsrichels ongefilterd door te geven aan zijn inzittenden. Zelfs bij het indrukken van de Sport- en Sport+ knop verandert de SL niet in een plank met stoterige vering, want ook dan blijft het onderstel moeiteloos korte oneffenheden absorberen.

Topsnelheid 315 km/u

De draaicirkel is buitengewoon klein: dankzij de nieuwe vierwielbesturing is deze grote cabriolet net zo wendbaar als een compacte hatchback. In de sportstand neemt het motorgeluid toe en dan zijn regelmatig harde knallen te horen bij het loslaten van het gaspedaal. Toch is de SL minder luidruchtig dan sommige meer op sportiviteit geënte AMG-modellen.

Volledig scherm Mercedes-AMG SL 63 © Mercedes

In de door ons gereden SL 63 AMG vinden we de 4,0 liter V8-motor met 585 pk. De SL is ook leverbaar als 55 AMG, die 476 pk uit de V8 peurt. De sprinttijd van 0-100 km/u bedraagt respectievelijk 3,6 en 3,9 seconden en de topsnelheden liggen op 315 en 295 km/u. Maar ondanks deze fantastische prestaties daagt de auto je niet echt uit om hard te rijden. Hij kan het wel, maar liever rijd je deze AMG lekker op zijn koppel (de trekkracht van de motor), terwijl je lome klappen uit het vooronder hoort komen.

Wie op zoek is naar nog meer vermogen kan binnenkort terecht bij de E Performance hybride. Deze aandrijflijn zal meer dan 800 pk bieden en een trekkracht van 1000 Newtonmeter. De nieuwe SL staat in mei in de Nederlandse showrooms. De prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.